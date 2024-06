Grêmio aposta em volta ao Estado para se livrar da zona de rebaixamento

Em tempos onde tudo parece conspirar contra, o que os gremistas mais desejavam era a volta para casa. No dia 17 de maio, o Tricolor deixou o Rio Grande do Sul para a retomada do futebol após a maior catástrofe climática da história no Estado. Neste domingo (30), o Grêmio enfrenta o Fluminense, às 16h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que simboliza o retorno da equipe de Renato Portaluppi ao Estado. Após 40 dias longe de casa, jogar com o calor do seu povo pode ser o primeiro passo para a remontada na luta contra o rebaixamento.

O empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, na quarta, colocou um fim na sequência de seis derrotas seguidas, mas a péssima atuação deixou um gosto amargo, já que os goianos são adversários na briga contra o Z-4. Sem perder tempo, o Grêmio voltou de Goiânia na madrugada desta quinta-feira para Canoas e treinou no CT Luiz Carvalho à tarde. O retorno aos trabalhos em casa foi comemorado por Portaluppi, que justificou a sequência ruim pela distância de Porto Alegre.



Outra notícia positiva foi o acordo entre a direção e a Arena Porto-Alegrense. O Tricolor reivindicava o recebimento de informações e o acompanhamento dos pagamentos feitos pela seguradora à gestora do estádio. O Tricolor espera voltar à Arena no dia 13 de agosto, contra o Fluminense, pela Libertadores, adversário deste domingo.



Os gremistas apostam na primeira partida desde abril em solo gaúcho como uma mudança de chave na competição. As dúvidas na equipe estão todas no ataque. Pavon, Galdino e João Pedro Galvão tiveram atuações muito ruins na última rodada e podem ser substituídos por Nathan Fernandes, Gustavo Nunes e André Henrique, que deve voltar após se recuperar de lesão. Uma provável escalação tem Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino (Gustavo Nunes), Pavón (Nathan Fernandes) e João Pedro Galvão (André Henrique).