Grêmio empata em 1 a 1 com Atlético-GO e se mantém no Z-4 do Brasileirão

Cada vez mais pressionado pela crise, o Tricolor segue sem conseguir vencer no Brasileirão. Nesta quarta-feira (26), o Grêmio empatou com o Atlético-GO em 1 a 1, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Felipe marcou para os goianos e Reinaldo marcou para os gaúchos. O resultado quebra a sequência de seis derrotas seguidas na competição, mas não ajuda o clube a sair da zona de rebaixamento. Após um longo período longe do Rio Grande do Sul, a equipe de Renato Portaluppi retorna para Porto Alegre, onde pretende dar início à recuperação no torneio de pontos corridos.

Portaluppi optou pelos cascudos em detrimento dos jogadores mais jovens no ataque. A escolha favoreceu jogadores questionados pela torcida. Pavon, Galdino e João Pedro Galvão formaram o ataque titular.



Logo aos 2 minutos, João Pedro Galvão, no primeiro toque que deu na bola, cometeu um erro no meio de campo. Shaylon aproveitou e lançou Baralhas, que bateu à direita de Marchesin, a bola raspou na trave e sair. A posse de bola era toda do Dragão, sempre surgindo algo dos pés de Shaylon, que teve boa chance de fora da área. Na marca dos 15 minutos, já eram cinco finalizações atleticanas contra apenas uma gremista.



Os goianos tomaram conta do jogo. O uruguaio Rodriguez fez o que quis com a defesa do Grêmio. Incomodado, Portaluppi desfez o time que escalou logo aos 30 minutos, lançando Nathan Fernandes e Gustavo Nunes nos lugares de Pavon e Galdino.



Sem criar muito, os gremistas viram a equipe da casa ser amplamente superior durante toda a primeira etapa. Luiz Fernando, ex-Grêmio, perdeu duas chances claríssimas para marcar, enquanto o ataque Tricolor pouco produzia. Ir com um empate para o intervalo ficou de bom tamanho pela atuação ruim que os visitantes apresentaram.



O início da segunda etapa apresentou um jogo mais aberto. Franco Cristaldo chegou a arriscar um belo chute de fora da área, defendido por Ronaldo. Com mais ímpeto, o Grêmio equilibrou as ações, mas sem brilhantismo técnico.



Quando conseguiu trabalhar a bola com mais paciência, o Grêmio quase chegou ao primeiro gol. João Pedro encontrou Cristaldo na marca do pênalti. O camisa 10 bateu rasteiro e Ronaldo fez grande defesa, evitando o primeiro gol do jogo.



A partida ficou mais brigada, com muitas faltas e pouco ritmo, mas quando a fase é ruim, tudo conspira contra. Em uma falta cobrada para a área, Kannemann afastou mal e a bola sobrou livre para o zagueiro Luiz Felipe apenas conferir, abrindo o placar para o Dragão aos 27 minutos do segundo tempo.



O gol abalou a confiança dos gremistas, mas se os goianos contaram com a sorte, os gaúchos também tiveram a sua oportunidade. Aos 37 minutos da segunda etapa, em escanteio curto, Reinaldo bateu forte e a bola desviou em Derek, morrendo no fundo das redes e igualando a partida. Os dois lados esboçaram uma pressão no final da partida, mas nenhuma situação clara de gol surgiu, mantendo o placar em 1 a 1 em Goiânia.



Depois de 40 dias longe de casa, o Grêmio volta ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Fluminense, no domingo (30), às 16h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas são adversários diretos na briga contra o rebaixamento.



(1) Grêmio - Marchesin; João Pedro, Gustavo Martins (Du Queiroz), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Edenílson) e Cristaldo; Galdino (Nathan Fernandes), Pavón (Gustavo Nunes) e João Pedro Galvão (Rodrigo Ely). Técnico: Renato Portaluppi.



(1) Atlético-GO - Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão (Rodallega); Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Rhaldney (Alejo Cruz, e depois Max); Shaylon, Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Anderson Gomes.



Arbitragem - Bruno Arleu Araújo (RJ)