Grêmio anuncia a renovação de contrato de Geromel até o final do ano

O Grêmio anunciou na noite desta terça-feira (25) a renovação de contrato do zagueiro Pedro Geromel. O atleta de 38 anos tinha vínculo até a metade deste ano e ampliou seu compromisso com o Tricolor até o final da temporada. Multicampeão pelo clube, o defensor está na sua 11ª temporada com a camisa gremista.

Geromel foi contratado no fim da temporada de 2013. Dez anos depois, o zagueiro se tornou ídolo da torcida e disputou 398 jogos, marcando 15 gols, incluindo um no clássico Gre-Nal 422, na vitória por 2 a 0 em 2019, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2016, o defensor iniciou a parceria icônica com Walter Kannemann, conquistando a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, sete Campeonatos Gaúchos e quatro Recopas Gaúchas. Capitão na final contra o Lanús, Geromel foi o responsável por levantar a taça continental.



Individualmente o zagueiro foi eleito quatro vezes Bola de Prata da revista Placar, três vezes melhor defensor do Campeonato Brasileiro e duas vezes melhor zagueiro da América, em 2017 e 2018. Geromel foi o representante gremista na Copa do Mundo de 2018, o único jogador atuando no Brasil a ser convocado pela seleção brasileira de Tite para o Mundial.