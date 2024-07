Grêmio faz consulta pelo meia Roberto Pereyra, ex-alvo do Palmeiras

De olho em reforços, o Grêmio monitora o meia argentino Roberto Pereyra, que está livre no mercado após deixar a Udinese, da Itália. O Tricolor fez uma consulta para entender condições de negócio pelo jogador de 33 anos. Por enquanto, o Tricolor não chegou a oficializar proposta e avalia avançar no interesse. O AEK FC, da Grécia, também procurou o estafe do jogador e quer avançar por um acordo em breve.

Roberto Pereyra atraiu o interesse de outros clubes do futebol sul-americano e também da MLS. O Inter Miami, do craque Lionel Messi, foi uma das equipes que procuraram informações sobre o atleta.

LEIA MAIS: Portaluppi deve manter Grêmio sem centroavante para receber o Palmeiras

No ano passado, o Palmeiras também tentou a contratação do argentino. O Verdão chegou a formalizar uma oferta ao meio-campista, que optou por renovar com a Udinese na ocasião. O Botafogo foi outro que demonstrou interesse.

Na última temporada, o argentino acumulou três gols e três assistências distribuídas em 24 partidas disputadas. Além da Udinese, ele possui passagens por outras equipes europeias, como Juventus (Itália) e Watford (Inglaterra).