Seleção brasileira - Após o empate sem gols na estreia contra a Costa Rica, o Brasil busca a primeira vitória na Copa América. Os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Paraguai, nesta sexta, às 22h, em Las Vegas. A grande dúvida para a partida é Rodrygo, que não participou do último treino. Endrick e Evanilson são as opções para substituir o atacante. Copa América - Pelo Grupo D, chave do Brasil, nesta sexta, às 19h, twm Colômbia x Costa Rica, pela 2ª rodada. Já pela 3ª rodada, pelo Grupo A, no sábado, às 21h, jogam Argentina x Peru e Canadá x Chile. Pelo Grupo B, no domingo, às 21h, se enfrentam México x Equador e Jamaica x Venezuela. Eurocopa - As oitavas de final da competição começa neste final de semana. No sábado, jogam, às 13h, Suíça x Itália e, às 16h, Alemanha x Dinamarca. No domingo, se enfrentam, às 13h, Inglaterra x Eslováquia e, às 16, Espanha x Geórgia. Série B - Pela 13ª rodada, entram em campo no sábado, às 16h, Coritiba x Vila Nova-GO; Botafogo-SP x Sport (17h); Ceará x Ituano (21h). No domingo, tem Avaí x Amazonas (11h); Paysandu x Operário-PR (16h); Guarani x Ponte Preta (18h30min). Série C - Em jogos válidos pela 11ª rodada, três gaúchos jogam neste final de semana. No sábado, às 17h, tem Ypiranga x ABC-RN. No domingo, às 16h30min, jogam Floresta x Caxias e Ferroviária x São José. Série D - Três gaúchos jogam pela 11ª rodada. No sábado, às 16h, o Avenida visita o Cianorte-PR. No domingo, às 16h, Brasil-Pel e Novo Hamburgo se enfrentam no estádio Bento Freitas. Fórmula 1 - A 11ª etapa da temporada acontece neste fim de semana, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. A corrida sprint tem largada no sábado, às 7h. Já a corrida principal, no domingo, está marcada para as 10h. Vôlei - A seleção brasileira masculina foi eliminada da Liga das Nações nesta quinta-feira, no último teste antes das Olimpíadas. O Brasil foi derrotado pela Polônia por 3 sets a 1 (18/25, 25/23, 25/22 e 25/16) nas quartas de final da competição. Os brasileiros terão a chance de revanche em Paris, já que as duas seleções se enfrentam novamente pelo Grupo B na capital francesa, que conta também com Egito e Itália.