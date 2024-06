Grenal 442: Polícia do Paraná proíbe churrascos no entorno do Couto Pereira durante o Grenal

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) emitiu uma orientação em que proíbe a realização de churrascos nos arredores do estádio Couto Pereira, em Curitiba, durante as horas que antecedem o clássico Gre-Nal deste sábado. O churrasco é uma tradicional forma de alimentação de torcedores gaúchos antes de partidas de futebol. A restrição é exclusiva para o confronto entre Grêmio e Inter, sob justificativa de segurança.

A orientação foi confirmada pela reportagem junto à PM-PR. A justificativa é fornecer segurança para os espectadores do clássico. “O objetivo é a segurança ao redor do estádio, pois, num eventual confronto entre torcedores, os objetos poderiam ser utilizados como arma”, informou a assessoria de comunicação da Polícia Militar paranaense.

Questionada sobre o risco de proibir uma forma de alimentação em um ambiente caracterizado pelo consumo de álcool, a comunicação da PM se limitou a afirmar que “longe do estádio eles poderão se alimentar da forma que bem entender, então não está proibindo a alimentação deles”.

Haverá fiscalização das forças de segurança que impedirão a instalação de churrasqueiras nos locais com restrição. Também haverá um bloqueio nas vias que cercam o estádio para coibir a prática do churrasco.

Essa medida está sendo tomada exclusivamente para o clássico do Rio Grande do Sul. No maior clássico do Paraná, disputado entre Coritiba e Athletico Paranaense, os churrascos são permitidos. “Em dia de clássico nosso, a gente faz churrasco tranquilo no entorno do Couto Pereira e nunca deu pancadaria em questão disso. O setor visitante fica do outro lado, não teria confronto direto entre as torcidas”, relata Alex Júnior, torcedor do Coxa Branca, time dono do estádio.