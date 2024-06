Pelo Brasileirão, Gre-Nal 442 pode concretizar crise ou garantir respiro

O Gre-Nal 442 será realizado neste sábado (22) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, às 17h30min. Válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será o primeiro clássico disputado em outro Estado. Mesmo longe do Rio Grande do Sul, a rivalidade que ultrapassa o limite dos pampas deve encher a casa do Coritiba.

A tendência é de casa cheia em solo paranaense, com a projeção de público chegando na casa dos 33 mil presentes. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos para a torcida gremista, enquanto os colorados já esgotaram a carga de dois mil bilhetes destinados para a torcida visitante.

O Grêmio saiu de Fortaleza na manhã desta quinta-feira (20) em direção a Curitiba, onde treinou à tarde e fará sua preparação para o clássico na sexta-feira (21), última atividade antes da partida. O Inter treinou nesta quinta em Florianópolis e se desloca para a capital paranaense no final da tarde. Nesta sexta, Eduardo Coudet realiza os ajustes finais parao confronto com o maior rival. A logística pode ser um fator importante e desequilibrante no duelo. Nos últimos sete dias, os colorados percorreram 3.800 km, enquanto os gremistas viajaram cerca de 5.620 km.

Após vitória sobre o Corinthians, Inter chega confiante para o clássico

Coudet deve contar com o retyorno de Alan Patrick no meio-campo Ricardo Duarte/Inter/JC

Os ânimos estavam à flor da pele e, com a torcida, o desejo era pagar o débito que atuações e resultados recentes deixaram pelo time. E foi para isso que serviu a rodada do meio de semana. O Inter viu a vitória sobre o Corinthians mudar o cenário e ditar a prévia do clássico. Foram três pontos importantes para se manter na parte de cima da tabela – ocupa o 9º lugar com dois jogos a menos – e jogar a pressão para o rival, que perdeu a quinta seguida no torneio de pontos corridos e segue na zona de rebaixamento.

Mesmo assim, o clássico define o tom da sequência da temporada, como sempre foi e sempre será no Rio Grande do Sul. Com a 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, marcada para o dia 10 de julho e a volta para o dia 17, o técnico Eduardo Coudet quer respirar aliviado para seguir focado no Brasileirão sem a pressão extra que um revés no clássico carrega.

O comandante argentino sabe que o fator casa é o principal obstáculo no caminho para a vitória. Por outro lado, no taco a taco dos desfalques, a sua vida é melhor que a de Renato Portaluppi. Sem os selecionáveis da Copa América, Chacho adiantou na coletiva após o duelo com o Timão que não tem jogadores no departamento médico. Alan Patrick, fora de ação há mais de uma semana por um problema muscular, pode ser a surpresa no onze inicial.

A provável escalação alvirrubra é uma incógnita, já que alguns nomes brigam por posição, mas deve ser formada por Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando (Mercado) e Renê (Robert Renan); Thiago Maia (Fernando), Aránguiz, Bruno Henrique (Wanderson) e Wesley; Alan Patrick e Alario.

Ainda assim, as ausências de Rochet, Borré e Valencia podem ser sentidas ao longo da partida, principalmente no campo ofensivo, já que os dois atacantes são as principais referências para anotar os gols.

Grêmio depende da vitória no clássico para afastar a má fase

Portaluppi conta com o apoio do Couto Pereira para voltar a vencer após cinco jogos LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC

Com apenas seis pontos conquistados em 24 disputados no Brasileirão, o Grêmio vive uma crise dentro e fora dos gramados. Sem vencer nos pontos corridos desde o dia 20 de abril e vindo de cinco derrotas seguidas, os gremistas enfrentam o maior rival no Gre-Nal com a obrigação de dar uma resposta para a sua torcida. Mesmo inseridos em um cenário caótico, os gremistas buscam virar a chave e nada melhor que uma vitória sobre o rival para elevar a moral.



O Tricolor também vive momento conturbado nos bastidores. O clube e a empresa Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio, vivem um clima de guerra e a reforma da casa gremista pode atrasar por conta do atrito entre os dois lados. Para minimizar o prejuízo para os torcedores, a direção optou por sediar o confronto na Capital paranaense, pela proximidade com os gaúchos. O clube realizou três partidas no Couto Pereira, levando mais de 75 mil gremistas ao estádio.



O Grêmio poderá ter quatro mudanças com relação ao time que perdeu para o Fortaleza, na quarta-feira. Geromel e Kannemann devem reeditar a dupla de zaga histórica, enquanto Cristaldo, poupado no meio de semana, também retorna ao time titular. Carballo deve ser escolhido o substituto de Pepê, expulso contra os cearenses. Pior ataque do Brasileirão, com seis gols, o Tricolor tem uma dúvida no comando de ataque. Portaluppi pode dar mais uma chance para João Pedro Galvão como o centroavante gremista ou apostar em uma improvisação de Pavon ou Galdino.

O provável time titular do Grêmio para o Gre-Nal 442 tem: Marchesin; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Carballo e Cristaldo; Pavón Gustavo Nunes e João Pedro Galvão.