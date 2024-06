Em jogo morno, Inter e São Paulo empatam sem gols, pelo Brasileirão, em Criciúma

Desfigurado pelos desfalques, o Inter segurou o empate com o São Paulo em um jogo duro nesta quinta-feira (13). As equipes não saíram do zero a zero no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, apesar de morno, foi justo, já que ambos foram contundentes na marcação, mas pouco eficazes no último terço do campo.

Logo aos dois minutos, o técnico Eduardo Coudet teve de lidar com a pior das dores de cabeça. Já sem opções no setor ofensivo – Mauricio, Valencia, Borré e Alario estavam fora –, ele viu Alan Patrick esticar a perna para dominar uma bola e sentir a coxa, precisando ser substituído por Hyoran.

Mesmo sem figuras inventivas, os mandantes encaixaram uma pressão efetiva na saída de bola, evitando os avanços são-paulinos. O que faltou foi achar os espaços quando recuperava a bola. Hyoran até tentou de longe aos 28 minutos, mas não levou perigo. Os paulistas tentaram um contragolpe na sequência, parando no atento Vitão, que cortou o cruzamento de Lucas na direção de Calleri.

O centroavante argentino recebeu outro cruzamento aos 38 e bateu sem ângulo, contando com um desvio para obrigar o goleiro Fabrício a fazer grande defesa no contrapé.

Na volta do intervalo, os gaúchos quase abriram o placar aos seis minutos. Hyoran escapou pela esquerda e cruzou por baixo na pequena área, mas Bruno Henrique não chegou na bola por um detalhe. Na sequência, quase um balde de água fria. Lucas viu Calleri escapar por trás da defesa e lançou o artilheiro, que de cabeça e contra o chão, bateu o goleiro Fabrício e balançou a rede. O atacante, no entanto, estava milimetricamente impedido e teve seu gol anulado.

No decorrer da etapa completar, os treinadores até abriram seus times com substituições mais ofensivas, mas os espaços seguiram escassos e as chances custaram a surgir. Foi apenas aos 32 minutos que o tricolor paulista escapou com Lucas, que armou o contra-ataque e chegou na grande área para finalizar. O camisa 7, no entanto, teve seu primeiro chute bloqueado por Fernando, e o segundo, no rebote, defendido por Fabrício. Um minuto depois, o meia-atacante tentou de novo. Ele subiu na marca do pênalti e quase fez de cabeça. No entanto, o goleiro alvirrubro estava inspirado e operou um milagre à queima-roupa.

Já nos acréscimos, aos 46, Renê fez falta em Erick na entrada da área, testando o cardíaco do torcedor colorado que compareceu em peso no Heriberto Hülse. O volante Alisson foi para a batida, mas mandou por cima da meta gaúcha. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 53 minutos. Agora, o Inter segue focado no Brasileirão, e visita o Vitória neste domingo (16).

Inter (0) Fabrício; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Gustavo Prado), Aránguiz (Bruno Gomes) e Wesley; Alan Patrick (Hyoran) e Lucca (Wanderson). Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo (0) Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Galoppo), Alisson, Rodrigo Nestor (Ferreira) e Lucas (André Silva); Luciano (Erick) e Calleri (Juan). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC).