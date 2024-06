Com desfalques importantes, Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã

Focado nos pontos corridos, o Grêmio enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ter que dividir a atenção entre a fase de grupos da Libertadores e o Brasileirão, o Tricolor agora se dedica exclusivamente à competição nacional, mirando a parte de cima da tabela.

A equipe de Renato Portaluppi tem uma pedreira pela frente e não conta com alguns de seus principais jogadores para o confronto. Os cariocas, que também sofrem baixas relevantes, vivem um ótimo momento na competição após a vitória no clássico contra o Vasco por 6 a 1, enquanto os gremistas vem de derrota para o Bragantino, por 2 a 0.

O Grêmio trabalha no Rio de Janeiro desde o início da semana com uma série de ausências. O Tricolorpara o confronto de quinta. Diego Costa foi diagnosticado com uma lesão muscular e fica de fora por dois meses, enquanto o paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo estão com as suas seleções para a disputa da Copa América. Caberá ao camisa 10, Franco Cristaldo, o artilheiro gremista no ano, com oito gols, assumir o protagonismo.Sem o centroavante titular,. Seu contrato de empréstimo se encerra no final deste mês e não será renovado. Galdino corre por fora na disputa pela vaga. Nas pontas, sem Gustavo Nunes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Nathan Fernandes deve ocupar a vaga na ala esquerda. No outro lado, Pavón e Edenilson disputam a posição.No meio-campo,no lugar de Villasanti. Mesmo sem desfalques no gol, Portaluppi pode lançar Rafael Cabral, promovendo um rodízio na meta gremista. A provável escalação tem Rafael Cabral (Marchesín); João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi, Pavón (Edenilson), Cristaldo e Nathan Fernandes (Pavón); JP Galvão (Galdino).