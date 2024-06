Arena do Grêmio inicia troca do gramado após enchente histórica

A Arena do Grêmio deu início, na última terça-feira (11), ao processo de substituição completa do gramado, severamente afetado pela enchente que atingiu Porto Alegre em maio. O gramado permaneceu submerso por mais de 23 dias e tornou necessária a troca total, a fim de garantir a qualidade do campo para os próximos jogos da temporada.

A nova grama será instalada em rolos e é proveniente de uma fazenda em Santo Antônio da Patrulha, e em seguida será semeada a grama de inverno. Com este processo, espera-se que o gramado tenha boas condições para jogo rapidamente. A previsão é de que a troca do gramado seja concluída até o início da próxima semana, dependendo das condições climáticas em Porto Alegre.

De acordo com o presidente da Arena, Mauro Araújo, foram realizadas avaliações minuciosas após a enchente, incluindo análises laboratoriais. Desta forma, a decisão de trocar totalmente o gramado foi tomada com o intuito de mitigar uma queda nas condições do campo no restante da temporada. O processo ocorre pois não seria seguro semear a grama de inverno diretamente sobre o campo inundado.

Além da troca do gramado, a Arena do Grêmio já iniciou a limpeza e restauração de outras áreas, além do processo de compra de novos transformadores, que demoram em torno de 60 dias para chegar e também são essenciais para a operação das subestações elétricas do estádio.

“Temos três subestações que precisam ser religadas e equipadas com novos dispositivos para garantir a segurança a longo prazo e a eficiência de nossas operações. Aqui, a nossa decisão foi que majoritariamente nada ligado a questões elétricas será reparado, pelo alto risco de colapso que isso pode representar num futuro próximo. Todos os equipamentos essenciais que representem riscos para nossas operações futuras serão substituídos por equipamentos novos. Esta decisão é essencial para continuar operando os jogos com excelência e segurança", afirma Araújo em nota divulgada pela Arena.

Seguro da Arena do Grêmio

A Arena Porto-Alegrense, gestora da Arena do Grêmio, aguarda a liberação das indenizações do seguro contratado. Por acordo, a liberação destes recursos indenizatórios depende da anuência dos bancos credores. A solicitação foi feita pela Arena no fim de maio.

No início de junho, a empresa recebeu a anuência do fundo que detém dois terços da dívida, e ainda espera a liberação da terceira parcela por parte de outro banco credor. Em nota, a Arena afirma que "esta anuência é fundamental para que os recursos sejam liberados para fazer frente aos grandes gastos que envolvem o reestabelecimento das operações". A empresa não divulgou oficialmente os valores necessários para a recuperação do gramado ou do total de gastos com medidas de recuperação do complexo.