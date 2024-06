Inter informa que Beira-Rio deve voltar em julho; CT está sendo reconstruído

De volta ao Rio Grande do Sul Inter segue a todo vapor na reconstrução de sua casa. Nesta quinta-feira (6) à noite, o clube atualizou a situação do Beira Rio e do CT Parque Gigante, ambos fortemente afetados pela enchente que assola o Estado há mais de um mês. No caso do estádio, a situação está cada vez mais otimista. Antes, a previsão era que as partidas voltassem em agosto. Agora, o prazo final estipulado pela direção é julho. para o confronto com o Delfín, do Equador, pela Sul-Americana, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o. Nesta quinta-feira (6) à noite, o clube atualizou a situação do Beira Rio e do CT Parque Gigante, ambos fortemente afetados pela enchente que assola o Estado há mais de um mês. No caso do estádio, a situação está cada vez mais otimista. Antes, a previsão era que as partidas voltassem em agosto.

Com a luz recuperada em 3/4 do complexo, os testes seguem para que a eletricidade funcione plenamente até a próxima semana. O gramado, ponto de maior preocupação no período em que o local estava alagado, está com o plantio da grama de inverno finalizado, que deve começar a brotar em até duas semanas.

Já o centro de treinamento, atingido em maior magnitude pelas águas, tem a situação um pouco mais complexa. O processo de limpeza está concluído — mais de 50 toneladas de resíduos foram retiradas do espaço, mas a reconstrução da estrutura ainda está em estágio inicial. Por conta do longo período submerso, o Parque Gigante precisou ser, em parte, demolido. Sem a possibilidade de recuperar algumas instalações, o clube chegou a conclusão que a retomada do zero seria a única opção viável. Por este motivo, o prazo para a volta do CT é de 90 dias.