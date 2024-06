Vasco - O presidente cruz-maltino, Pedrinho, se reuniu pessoalmente com o meia Philippe Coutinho nesta quarta-feira. O meia tem conversas em andamento para um retorno ao clube que o revelou. O meia não esconde o desejo de voltar a vestir a camisa vascaína. Ele foi criado na base do clube e saiu aos 18 anos, vendido à Inter de Milão, na Itália. Vasco e Coutinho debatem sobre uma maneira de conseguir uma liberação do seu vínculo com o Aston Villa, da Inglaterra. O meia de estava atuando por empréstimo no Al-Duhail, do Catar. Futebol Internacional - A direção do Manchester United anunciou nesta quarta-feira uma lista de dispensas. Com o fim da temporada europeia, o clube inglês incluiu no pacote de saídas os franceses Raphael Varane e Anthony Martial. o atacante Martial, fez 317 partidas em nove temporadas pelo United, com 90 gols e cinco títulos. Campeão do mundo pela França em 2018, Varane fez apenas 95 jogos em três anos no clube inglês. Paris 2024 - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pediu um convite à World Rowing, federação internacional de remo, para os gaúchos Piedro Tuchtenhagen e Evaldo Becker poderem competir na Olimpíada de Paris 2024. A dupla deixou de disputar o pré-olímpico da modalidade, última chance para conquistar a vaga olímpica, para ajudar as vítimas das enchentes no Estado. Até o momento, o Brasil conta com apenas dois atletas do remo classificados para a Olimpíada de Paris: Beatriz Tavares e Lucas Verthein. Basquete - Começam nesta quinta-feira as finais da NBA entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. A bola sobe para o primeiro confronto da série de sete jogos às 21h30min, com mando da equipe de Boston. Os Celtics brigam pelo 18º título da sua história, se isolando como o maior campeão da liga, ultrapassando o Los Angeles Lakers, que também tem 17 taças. Os Mavericks buscam o seu segundo título. Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz garantiu vaga nas semifinais de Roland Garros, nesta terça-feira, ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas, por 3 sets a 0. O adversário de Alcaraz na briga por um lugar na final do Grand Slam parisiense será o italiano Jannik Sinner, novo número 1 do mundo, que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov também por 3 sets a 0.