Um começo de temporada de chegadas e partidas no futebol

Após uma pausa nas colunas, este jornalista está de volta para fazer um rescaldo de tudo o que já aconteceu neste início de temporada no futebol gaúcho e brasileiro. Contratações chegaram, o Campeonato Gaúcho já começou, a seleção brasileira tem um novo treinador, e o mundo da bola perdeu duas de suas maiores lendas.

Como são muitos assuntos, vamos tratar deles por tópicos.

Contratações da dupla Grenal



A temporada 2024 do futebol ainda está no começo e, portanto, seguimos naquele período de tempo que que as especulações e os nomes de jogadores sondados pelos clubes pulam mais do que milho de pipoca na panela quente. Enquanto o Inter se movimentou bastante, deixando sua torcida empolgada com a formação do time para este ano, o Grêmio caminha em passos mais lentos e ainda busca uma reposição para a sua maior perda no ano.

O recém reeleito presidente do Inter, Alessandro Barcelos, apostou em reforçar o ataque colorado para 2024. Para a função, o argentino Lucas Alário já desembarcou em Porto Alegre e o colombiano Rafael Borré já foi anunciado e deve chegar na metade do ano. Também já foram confirmadas as chegadas do goleiro Ivan, do meia Hyoran e do zagueiro Roberto Renan.

Dos contratados até o momento, Alário e Borré chegam com status de titular, com apenas um deles, de fato, devendo fazer companhia para Enner Valencia.

Aos 31 anos, Alário marcou 107 gols na carreira em 13 temporadas como profissional – média de 8,2 gols por ano. Já Borré marcou 105 vezes, aos 28 anos de idade. Nenhum dos dois é um grande goleador, mas, sem dúvida, colocam o Colorado em um patamar superior ao do ano passado.

No caso do Grêmio, a principal contratação foi o venezuelano Soteldo. O baixinho, inclusive, já chegou apresentado as armas, sendo destaque do time nas duas primeiras partidas do Gauchão.

O goleiro argentino Marchesin também ingressou no grupo gremista para assumir a camisa número 1. A contratação é bem-vinda, na medida em que a posição de goleiro foi um dos pontos nevrálgicos do time de Renato Portaluppi na temporada passada.

Outro nome novo na Arena é o do volante Dodi, que veio do Santos para compor o grupo e não empolgou a torcida.

Um Gauchão sem favoritos

O Campeonato Gaúcho começou no final de semana passado sem uma equipe considerada grande favorita para levantar a taça.

O Grêmio busca o hepta e conta com a sinergia entre seu treinador e o elenco, enfraquecido pela saída de sua principal estrela de 2023. A manutenção da base do time é um triunfo, mas a falta de um matador no ataque pode custar caro ao Tricolor.

Já o Inter se reforçou, manteve o treinador e vai brigar muito para dar fim a hegemonia estadual do seu maior rival. Ainda assim, não chega a pintar como franco favorito, e a desconfiança da torcida permanece após mais um ano sem uma conquista.

Do Interior, o Juventude, recém promovido à Série A, desponta como o mais forte candidato. Após bater o Grêmio na primeira rodada, o Caxias também mostrou armas. Os organizados Ypiranga e Novo Hamburgo também podem surpreender.

Fim do Dinizismo na seleção era questão de tempo



Dinizismo e seleção brasileira não combinam A chegada de Dorival Este colunista já havia cantado a pedra no dia 18 de novembro do ano passado:. Pois, 38 dias depois do texto ser publicado, em 5 de janeiro, Fernando Diniz foi demitido do cargo de treinador da Canarinho. Com três derrotas em seis jogos pelas Eliminatórias, com atuações risíveis, o técnico campeão da Libertadores da América 2023 fracassou na seleção. Fracasso esse previsível, inclusive. A seleção não treina, passa muito pouco tempo junto. Assim, implantar um método de jogo complexo, que exige muito treino para funcionar, não tinha como dar certo., um comandante mais pragmático, menos inventivo, que aposta nas receitas já conhecidas pelos atletas, tende a obter resultados muito melhores no curto prazo. Veremos...

O adeus a duas lendas da bola

Cruijff Maradona Pelé O mundo do futebol já havia perdidoem 2016. Em 2020, foi a vez departir., o maior deles, se foi em 2022.

Zagallo, o único tetracampeão mundial, faleceu em 5 de janeiro Franz Beckenbauer também partiu Em 2024, duas outras lendas do esporte deixaram a vida para entrar na história.. Dois dias depois,. Dois dos únicos três homens campeões mundiais como jogadores e treinadores indo embora em um intervalo de dois dias. Uma perda irreparável.

O Olimpo do futebol vai nos deixando aos poucos. Na memória, porém, estarão para sempre. São eternos.