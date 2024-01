Lenda do futebol, Franz Beckenbauer morre aos 78 anos

Faleceu nesta segunda-feira (8) Franz Beckenbauer, lenda do futebol mundial, aos 78 anos. Franz, junto com Zagallo e Didier Dechamps, foi um dos únicos a conquistar a Copa do Mundo como jogador, em 1974, e técnico, em 1990. O ex-zagueiro passava por problemas de saúde nesses últimos anos e morreu enquanto dormia, rodeado por seus familiares, de acordo com nota divulgada pela família.