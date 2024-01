Morre Jairo de Andrade, um dos fundadores do Teatro de Arena de Porto Alegre

Um dos fundadores do Teatro de Arena de Porto Alegre e figura destacada na resistência artística à ditadura militar no Brasil, o ator e diretor Jairo de Andrade faleceu no sábado (30), aos 88 anos. Ele residia em uma casa de repouso em Campo Bom, na Região Metropolitana, e enfrentava complicações decorrentes de um AVC sofrido em 2015. O velório e cremação ocorreram no domingo (31).