Agitação e permanência nos altos da Borges: os 55 anos do Teatro de Arena

A nomeação das escadarias do Viaduto Otávio Rocha - os degraus dos Altos da Borges, como prefere dizer mais de um caminhante - por estações do ano fez com que o Teatro de Arena esteja situado na passagem de nome 'Inverno', com início na rua Fernando Machado e final na rua Duque de Caxias, na soleira do edifício de mesmo nome. No entanto, é na primavera que o Teatro - ao mesmo tempo um dos menores e de vida mais intensa na história de Porto Alegre - encontra as suas datas mais marcantes: a do seu descobrimento, a da sua inauguração (e, portanto, a do aniversário) e a que garantiu o retorno das atividades ao espaço, depois de anos de adormecimento e de suspensão dos espetáculos.

Conta o jornalista Rafael Guimaraens, no livro Teatro de Arena - Palco de Resistência, que foi no desfecho da primavera de 1966 que o ator Jairo de Andrade, quem sabe em caminhada a esmo pelo Centro de Porto Alegre, à procura inconsciente de novos espaços para a cena teatral da cidade, se deparou com um porão "escuro, alagado e malcheiroso" em plena subida do Otávio Rocha: "[Jairo] desceu alguns degraus da escadaria e se agachou diante de uma das janelinhas do subsolo de um enorme edifício. Enxergou um porão alagado pelo estouro de um esgoto cloacal. Apesar da escuridão, percebeu que a área teria, talvez, 300 metros quadrados". O estado de abandono seria temporário para o porão, pois meses depois começariam as improvisadas obras para a abertura do Teatro de Arena.

Jairo de Andrade (cujo nome se confunde com a história do Teatro, com suas idas e voltas) pertencia naqueles anos, os primeiros sob a ditadura militar, ao Grupo de Teatro Independente (GTI) de Porto Alegre e, com colegas e companheiros, buscava uma nova sede para as funções do grupo. O espaço no Viaduto Otávio Rocha - por seu mau estado e por sua singular localização, principalmente - parecia um local negociável. Sem dinheiro, Jairo prometeu ao proprietário do edifício Duque de Caxias, onde a área do Arena se configurava como um abandonado porão, a reforma do espaço e o começo dos pagamentos apenas para quando as atividades começassem; prometia, mais do que isso, um espaço de cultura para a área das escadarias da Borges, o que de início havia facilitado as negociações com os donos.

Para tanto, seria preciso limpar o lugar, reformar o porão alagado e, do zero, erguer as paredes do teatro. Jairo e os colegas do GTI (como Alba Rosa e Câncio Vargas, entre outros poucos naquele início), levaram as obras adiante.

"O GTI promoveu um curso de teatro em que os alunos pagavam as aulas com trabalho. Das 18h às 20h, a tarefa era cavoucar. A ordem era escavar até o limite do encanamento do esgoto, o que significava baixar o chão em cerca de cinquenta centímetros", relata Rafael Guimaraens no livro citado. Na primavera de 1967, quando se abria o mês de outubro, o Teatro de Arena estava pronto e colaria nas paredes os cartazes anunciando a estreia, marcada para o dia 17, com a peça O Santo Inquérito, texto de Dias Gomes. A censura limitou a presença a maiores de idade, mas, quem sabe ignorando a natureza do que ali era narrado e encenado, não proibiu a realização da peça.