Dorival Júnior substitui Fernando Diniz no comando da seleção

Logo após ser reconduzido ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues demitiu Fernando Diniz do comando técnico da seleção brasileira e colocou Dorival Júnior, ex-técnico do São Paulo, no lugar. O treinador do Fluminense dirigiu a seleção em apenas seis partidas, todas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Foram mais reveses que triunfos: com ele, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina, ganhou de Bolívia e Peru e empatou com a Venezuela.

Agora, quem assumirá em definitivo o comando da seleção para o ciclo da Copa do Mundo de 2026 será Dorival Júnior, que vem em grande fase. Nas últimas duas temporadas, quando comandou Flamengo (em 2022) e São Paulo (2023), Dorival foi campeão da Libertadores e bicampeão da Copa do Brasil em edições consecutivas. Em nota, o clube paulista já comunicou a saída do técnico e desejou "boa sorte em seu novo desafio".

O novo técnico da Canarinho falou da conquista de um grande desejo. "É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio.", disse Dorival, na nota divulgada pelo São Paulo.

Diniz foi contratado em julho do ano passado, como interino, a princípio, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, que assumiria o comando da seleção para a Copa América, em julho, mas ele renovou com o Real Madrid até 2026.