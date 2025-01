Unidade em Gravataí abre em janeiro a "safra" de sedes próprias do CIEE-RS

No próximo dia 29 de janeiro, será inaugurada em Gravataí a nova sede, em estrutura própria, do Centro Integrado Empresa Escola (CIEE-RS). A nova unidade de 1,7 mil metros quadrados foi construída a partir de investimentos realizados em 2024, e abre caminho para uma série de pelo menos seis novas estruturas próprias da entidade no Interior do Estado que também receberam aportes no ano passado.

obras no Centro de Porto Alegre Em conjunto com as, com inauguração prevista para abril, que darão forma ao novo Instituto Tecnológico e de Inovação Social do CIEE-RS, com 13 mil metros quadrados, as novas sedes no Interior fazem parte de um arrojado plano de investimentos.

"Em 2024, tivemos um ano de investimentos bastante volumosos, que devem ser mantidos em 2025, com a aquisição de áreas e construções de estruturas próprias do CIEE-RS voltadas tanto para a questão dos estágios e a relação com empresas quanto para os cursos de aprendizagem e outras possibilidades, a exemplo do que teremos no novo instituto tecnológico. A nossa ideia é expandir nossa presença igualmente em todas as regiões do Estado", aponta o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

A instituição não divulga os valores investidos neste plano de expansão. Além de Gravataí, estão previstas para serem inauguradas em 2025, com aportes iniciados em 2024, sedes próprias em Caxias do Sul, com 2 mil metros quadrados, e em Passo Fundo, em outros 1,7 mil metros quadrados. Em Bento Gonçalves, o CIEE-RS já tem a área definida e a previsão é iniciar as obras em 2026. O plano incluirá ainda outros dois municípios a serem definidos para receberem sedes própria do CIEE-RS.

São todos municípios onde a instituição já atua, mas até agora, em estruturas alugadas. Atualmente, o CIEE-RS conta com mais de 60 sedes e escritórios no Rio Grande do Sul, mas a presença vai além. São mais de 100 municípios com atuação, pelo menos, com os cursos oferecidos aos jovens.

Em Porto Alegre, com a nova estrutura no antigo prédio da Mesbla, serão centralizadas boa parte da aprendizagem e dos estágios. Alguns cursos, porém, seguirão na sede da avenida Borges de Medeiros, também no Centro Histórico, além da estrutura do centro cultural do CIEE-RS, na avenida Dom Pedro II.

"Fizemos um retrofit do nosso teatro, com um auditório para 300 pessoas, arenas e todo um complexo que incluirá estúdios. Será um avanço neste centro cultural cada vez com maior capacidade para fomentar novas ideias e projetos", garante o CEO.

Instituto vai abrir caminho para novas empresas



De acordo com Lucas Baldisserotto, são 55 mil jovens vinculados ao CIEE-RS atualmente, e 12 mil empresas atuam em parceria com a instituição. Eles terão acesso, em 2025, como garante o dirigente, a um maior investimento no desenvolvimento de uma plataforma digital própria para automação no filtro de jovens para determinadas vagas. Haverá, segundo o CEO, um novo sistema, com uso de inteligência artificial, para cadastramento de jovens e empresas.

"Temos uma meta de ampliar o nosso alcance, na aprendizagem, em 20% em 2025 e, nos estágios, entre 10% e 12%. E teremos um avanço importante em outras formas de atuação, especialmente para pequenas e médias empresas, que dificilmente têm acesso a fomentos", explica.

A ideia, antecipa Lucas Baldisserotto, é que no futuro Instituto, além dos espaços de aprendizagem e desenvolvimento dos jovens para o mercado de trabalho, empresas de menor porte tenham um setor específico para desenvolverem seus projetos relacionados a inovação.

"Pretendemos nos tornar catalizadores de novas ideias, ajudarmos a qualificar projetos e torná-los aptos a acessarem fomentos de instituições como a Finep, por exemplo. Pretendemos democratizar o acesso e levar o conhecimento às empresas", conta Baldisserotto.

Ficha técnica



Investimento: não informado

Estágio: Em execução

Empresa: CIEE-RS

Cidades: Porto Alegre, Gravataí, Caxias, Passo Fundo e Bento Gonçalves

Área: Varejo/Serviços