CIEE-RS lança novo programa de aprendizagem com marca e conteúdos próprios

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul lança nesta segunda-feira (25) o seu novo programa de aprendizagem. O Idea — nome formado a partir de quatro bases: inovação, desenvolvimento, educação e aprendizagem — foi criado para atender melhor às realidades regionais das empresas e instituições gaúchas, bem como às necessidades dos aprendizes do estado. Além de nova marca e conceito, as mudanças também incluem plataforma digital e produção de conteúdos próprios.

O Idea substituirá o programa anterior, que utilizava conteúdo e metodologia fornecidos por um parceiro nacional e era aplicado em todo o Brasil. A partir de agora, tudo será desenvolvido internamente, tanto para a modalidade presencial como à distância. O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, destaca que as novidades fazem parte de uma busca constante da organização de responder às necessidades do mercado com agilidade e investimentos em inovação.



“O jovem segue no centro do processo de aprendizagem. Mas queremos melhorar essas experiências e a conexão entre os aprendizes e as empresas a partir do que faz sentido para eles”, afirma Baldisserotto.



O gerente de Aprendizagem e Desenvolvimento Social da organização, Gustavo Calabria Etcheverry, explica que os temas e conteúdos estabelecidos pela Lei da Aprendizagem foram adaptados à realidade dos aprendizes gaúchos, visando o que eles vão encontrar no mercado de trabalho. “Desenvolvendo os nossos próprios materiais, temos autonomia e maior liberdade para customizar vídeos, textos e ilustrações utilizados em sala de aula ou na aprendizagem à distância, conforme as necessidades e a cultura de cada região”, pontua.

Na modalidade digital, a plataforma utilizada também é nova. As melhorias tecnológicas proporcionam uma ferramenta mais amigável, intuitiva e com menor instabilidade para os aprendizes que vivem em áreas com conexão à internet mais precária.