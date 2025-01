CEEE Equatorial investiu R$ 565 milhões no RS de janeiro a setembro de 2024

A CEEE Equatorial investiu, até o final do terceiro trimestre de 2024 (janeiro a setembro), R$ 565 milhões no Rio Grande do Sul. Foram desembolsados R$ 127 milhões no 1º trimestre, R$ 213 milhões no 2º trimestre e R$ 225 milhões no 3º trimestre.

Entre os projetos executados ou iniciados no ano passado estão a construção de uma nova subestação em Viamão, iniciada em novembro, com investimentos previstos de R$ 21,8 milhões em oito meses. A estrutura será fundamental para o crescimento econômico do município.

Outro investimento, de R$ 3,5 milhões, foi iniciado, com previsão de conclusão em janeiro, entre as regiões Centro-Sul e Metropolitana, para uma nova linha de distribuição que beneficiará mais de 150 mil moradores das cidades de Charqueadas, Eldorado do Sul, São Jerônimo, Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos e Pantano Grande.

A concessionária também investe em melhorias estruturais para o plano verão. A Subestação Pinhal teve a reforma concluída em agosto, com aporte de R$ 200 mil. O plano incluiu ainda mais de 8,5 mil manejos de vegetação, trocas de postes, renovação da fiação, das concexões e equipamentos dos alimentadores internos da subestação.

Durante todo o ano de 2023, a concessionária investiu R$ 630 milhões.

Ficha técnica

Investimento: R$ 565 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: CEEE Equatorial

Cidades: Diversas

Área: Infraestrutura

Investimentos em 2023: R$ 630 milhões