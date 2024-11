CIEE-RS anuncia criação de instituto de inovação social

Projetos com o viés de melhorar a condição de vida das comunidades por meio da inovação é o foco do Centro de Integração Empresa Escola no Estado (CIEE-RS). Durante evento realizado na manhã desta quinta-feira (28) na sede da entidade, em Porto Alegre, foram anunciados os aprimoramento de iniciativas já existentes, os novos rumos e a inauguração de uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação Social a ser inaugurada em 2025.

Conforme comunicado pelo CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, o espaço colaborativo de 13 mil metros quadrados está localizado no Centro Histórico, no antigo prédio da Mesbla Veículos (rua Cel. Vicente, 35): “O prédio foi totalmente reformado e contém tudo que tem de necessário para o desenvolvimento de cursos, capacitações, inovações e o que mais imaginar nesse sentido”.

De acordo com ele, haverá posições para trabalhos individuais e coletivos em diversos formatos. São 10 salas privadas, sala de jogos, espaço de descompressão, cafeteria, loja do Banrisul, salas de aula, salas de reunião, auditório bipartido (que pode ser usado para dois eventos simultâneos de 160 pessoas de cada lado ou aberto para 320 lugares), estúdio de gravação e sala de Focus Group.

O novo local impulsiona os novos planejamentos do CIEE-RS para 2025. Segundo a gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Fomento do da entidade, Juliana Magalhães, o novo centro servirá como um catalisador de oportunidades. “A gente está falando aqui de algo que, com certeza, vai impactar socialmente, esse é o nosso objetivo, alinhado muito ao nosso propósito. O desenvolvimento econômico e social não só da sociedade, não só da comunidade na qual a gente está inserida, mas também de empresas. Esse é um marco não só na nossa história, mas também para a comunidade gaúcha”, destacou a gerente.

Entre os projetos, Juliana destaca atividades com o “Jovem 360”, que oferece acompanhamento a pessoas de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social (cadastradas no Cadastro Único do governo federal) para prepará-los ao mundo do trabalho. Durante 12 meses, eles participam de oficinas, cursos profissionalizantes de robótica e informática básica, palestras, rodas de conversas, entre outras atividades. Atualmente, são atendidos 300 jovens gaúchos: 150 em Porto Alegre, 100 em Santa Maria e 50 em São Leopoldo.

O “Partiu Futuro Reconstrução”, realizado em parceria com o Governo do RS, foi criado para atender a jovens que moram nas cidades atingidas pela enchente. Foram 1,5 mil jovens entre 14 e 22 anos, inscritos no CadÚnico. Eles recebem uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 (50% do salário mínimo regional na faixa 1) e vale-alimentação de R$ 550,00 e vale-transporte.

No âmbito municipal, o secretário adjunto de Administração de Porto Alegre, Richard dos Santos Dias, apontou a eficiência do programa Jovem Protetor, por meio do qual jovens aprendizes ligados à entidade auxiliaram em abrigos de animais durante o período das enchentes que atingiram a cidade em maio deste ano.

No evento, o analista de Fomento à Inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Marco Bruno Mazolillo, apresentou as oportunidades que a empresa pública traz para o investimento de seus recursos nessa área e a consequente inclusão de iniciantes neste nicho. “Os nossos recursos são muito direcionados para inovação de base tecnológica. Então, são grandes projetos que envolvem também a participação de equipe própria, contratado serviço de terceiro. Nesse sentido, é fundamental que essas empresas atraiam jovens para as suas ações mais inovadoras", completou.