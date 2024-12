Orquídea encerra ciclo de investimentos e projeta salto no faturamento em 2025

fábrica em Caxias do Sul, a Orquídea pretende iniciar 2025 com uma capacidade de produção de quatro mil toneladas de biscoitos por mês. É mais do que o dobro das 1,6 mil toneladas do começo deste ano, e deve impactar, em 2025, como projeta o gerente de marketing da empresa, Marcelo Tondo, em um novo salto no faturamento da Orquídea. A partir da sua, a, e deve impactar, em 2025, como projeta o gerente de marketing da empresa, Marcelo Tondo, em um novo salto no faturamento da Orquídea.

"Em 2023, fechamos com um faturamento de R$ 1,2 bilhão, e neste ano, projetamos entre 5% e 10% de crescimento. No próximo ano, sim, quando tivermos o impacto na produção das nossas novas linhas, vamos experimentar um salto nos resultados. Nós acreditamos muito no Rio Grande do Sul, e este avanço nos biscoitos, que não é o nosso principal produto, é uma das nossas estratégias para aumentarmos as vendas no Estado", explica Tondo.

Neste ano, a empresa desembolsa R$ 60 milhões nas suas operações no Rio Grande do Sul. Outros R$ 30 milhões são destinados a novas operações em São Paulo. Os recursos fazem parte do plano de investimentos iniciado ainda em 2022, que previa aportes de R$ 200 milhões para uma ampliação da Orquídea a partir de Caxias do Sul. Em novembro deste ano, o projeto de expansão das linhas de produção de biscoitos teve, inclusive, benefícios fiscais aprovados pelo Fundopem.

Já no final de 2024, a capacidade de processamento de trigo da empresa aumentou de 1,7 mil toneladas por mês para 2 mil toneladas. A área fabril na cidade da Serra Gaúcha passou de 10 mil para 60 mil metros quadrados. E foi possível, primeiro, instalar uma nova linha de produção de biscoitos laminados, que atendem a oito tipos de produtos da marca, e, para iniciar a produção em 2025, uma nova linha de produção de biscoitos moldados.

A expectativa, segundo o gerente, é que a produção de biscoitos, com o funcionamento a pleno das novas linhas e as vendas consolidadas, chegue a 30% do total da produção da Orquídea. O carro-chefe ainda é a produção de farinha de trigo, hoje respondendo por 70% de tudo o que sai da indústria e, pela projeção, devendo ficar em 50%. A empresa também produz massas e outros produtos a base de farinha de trigo.

Inovações no trigo

A Orquídea é líder no mercado gaúcho de farinha de trigo de diversos tipos, e vem de São Paulo um possível próximo movimento de inovação. Em 2023, a empresa comprou um moinho paulista e, desde março deste ano, depois de investir R$ 20 milhões em melhorias das instalações e outros R$ 10 milhões específicos para avançar no setor de panificação, produz por lá com um diferencial. A produção naquele moinho é 100% orgânica, a partir do trigo rastreado e produzido no Sudeste.

"Já fazia um tempo que estávamos vislumbrando este mercado, e no Rio Grande do Sul, temos trabalhado em parceria com a Embrapa para desenvolvermos cada vez maior qualidade ao trigo gaúcho", comenta Marcelo Tondo.

Entre os movimentos promovidos pela Orquídea, além da busca de viabilidade para a produção orgânica, está o desenvolvimento de grãos específicos para a panificação, com qualidade superior, à exemplo do que acontece na Argentina.

"Nós não pensamos duas vezes na hora de comprar e estimular o trigo gaúcho. Existe um potencial muito grande, e a panificação é o grande responsável pelo consumo no Rio Grande do Sul", explica.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 60 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Orquídea

Cidade: Caxias do Sul

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 90 milhões