WEG investe na ampliação de fábrica de transformadores em Gravataí

Já iniciaram as obras, que devem se estender até o último trimestre de 2026, na unidade industrial da WEG em Gravataí, com a sua área construída ampliada em 7,3 mil metros quadrados, e com aumento da capacidade de produção de transformadores de potência para classes de tensão até 230 kV. É resultado do investimento de R$ 128 milhões anunciado pela multinacional catarinense em setembro deste ano.

A intenção, conforme a empresa, é garantir o atendimento ao aumento na demanda por parte das concessionárias de energia elétrica do Brasil e dos países vizinhos. De acordo com o diretor superintendente de Transmissão e Distribuição da WEG, Carlos Diether Prinz, desde o último ano a empresa tem aumentado os seus investimentos para acompanhar o aumento expressivo na demanda por soluções nesta área, especialmente a partir da aceleração da transição energética e do crescimento em eletrificação. A função dos transformadores, como os produzidos na fábrica de Gravataí, é de otimizar as redes elétricas.





LEIA TAMBÉM: Petrobras e WEG firmam parceria para desenvolvimento do maior aerogerador de energia eólica do país



A WEG não detalha quanto já foi aportado em investimentos neste ano em suas duas unidades no Rio Grande do Sul – além de Gravataí Desde o final do ano passado, a empresa projeta dobrar a sua capacidade de produção global de transformadores. A produção em Gravataí não havia sido incluída no anúncio de outros R$ 1,2 bilhão em aportes feitos no final de 2023 entre o Brasil, México e Colômbia. No pacote anunciado em setembro, foi incluída ainda a unidade de Betim, em Minas Gerais, que receberá, também até 2026, outros R$ 370 milhões em aportes.A WEG não detalha quanto já foi aportado em investimentos neste ano em suas duas unidades no Rio Grande do Sul –, a multinacional opera uma fábrica em Bento Gonçalves, na Serra –, mas em todas as suas 25 unidades no Brasil, já foram investidos R$ 728,8 milhões nos primeiros nove meses do ano, antes do anúncio dos R$ 128 milhões a serem aportados em Gravataí. Com faturamento global de R$ 32 bilhões no ano passado, as atenções em relação ao setor de transmissão e distribuição não se limitam ao aumento da demanda brasileira em seu processo de transição energética, mas também no Exterior, especialmente nos mercados dos Estados Unidos e México.

industrialização do município da Região Metropolitana A unidade industrial às margens da ERS-020, em Gravataí, tem importância histórica no processo de. Ainda na década de 1960, funcionava ali a fábrica da Trafo, já com a produção de transformadores. A empresa foi adquirida pela WEG em 2007. A rodovia é um dos eixos dos recentes investimentos por parte do município em duplicações para o avanço da produção industrial local.

No ano passado, partiram de Gravataí, por exemplo, mais de dez transformadores para a estruturação de subestações elétricas da empresa CHEC, na Colômbia. De acordo com a empresa, o aumento dos investimentos em transformadores é uma forma de garantir o fornecimento dos equipamentos para atender à demanda crescente com preços mais competitivos.





Motores e eletrificação





Ao todo, a WEG opera em 63 unidades fabris em 17 países. Em novembro, por exemplo, a multinacional anunciou US$ 62 milhões em investimentos para ampliar a sua produção na China. Em outubro, foi inaugurada uma fábrica em Portugal e, no começo do ano, no México.

Em Bento Gonçalves, opera uma unidade de fabricação de motores industriais elétricos e redutores de velocidade. A fábrica com 15 mil metros quadrados de área construída era da Geremia Redutores desde a década de 1970, e em 2019 foi adquirida pelo braço da WEG Cestari. No ramo de motores, a multinacional anunciou um pacote de investimentos de R$ 670 milhões neste ano, no entanto, a fábrica da Serra Gaúcha não foi incluída neste ciclo.

Em outro eixo de atuação, a WEG participou, com o fornecimento dos carregadores, por exemplo, dos investimentos para a Rota Elétrica Mercosul, que inaugurou no último ano dez eletropostos ao longo de 916 quilômetros desde o Sul do Estado até o Litoral Norte. Projetos semelhantes aos também executados com equipamentos da empresa na Serra Gaúcha, em Santa Catarina e no Paraná.





Ficha técnica

Investimento: R$ 128 milhões

Estágio: Em execução até 2026

Empresa: WEG

Cidade: Gravataí

Área: Indústria