Sem operações por dois meses, porto da Capital terá R$ 40 mi do Funrigs para reconstrução

O governo do Rio Grande do Sul detalhou, nesta sexta-feira (13), o cronograma de dragagem e reconstrução das hidrovias e portos do Estado, que contará com um investimento de cerca de R$ 731 milhões provenientes do Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande ). O Porto de Porto Alegre, que ficou fechado por dois meses devido às enchentes, receberá pouco mais de R$ 40 milhões para melhorias em infraestrutura, além de novos equipamentos de segurança e controle.



Desse montante, aproximadamente R$ 15 milhões serão destinados à elaboração do projeto elétrico do Porto de Porto Alegre e à execução da adequação à NR-10, com um prazo de execução de 18 meses. Outros R$ 25 milhões serão investidos no reestabelecimento das instalações de controle de acesso à área operacional, administração e recinto alfandegado, com o mesmo prazo de execução.



Já as dragagens devem consumir a maior parte, ou seja, cerca de R$ 691,3 milhões do valor destinado pelo fundo. Desse total, R$ 436,9 milhões serão aplicados na dragagem do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, com prazo de execução de 18 meses. Outros R$ 254, 4 milhões serão utilizados para o levantamento batimétrico e dragagem dos canais artificiais da Lagoa dos Patos e do Lago Guaíba, com prazo de execução de 24 meses. Na próxima semana, a Portos RS receberá propostas para os editais de manutenção de sinalização no Porto de Rio Grande, com investimento anual de R$ 12 milhões.



O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, destacou a importância do investimento. “É fundamental para a melhoria da logística do nosso Estado e para a plena capacidade de operação dos portos, impulsionando o desenvolvimento econômico”, afirmou.



“Além desse investimento, o Rio Grande do Sul também está em trâmites finais para a abertura de um edital que prevê mais de R$ 47 milhões para a realização de batimetria em diferentes cursos hídricos do Estado. As informações provenientes desses estudos serão fundamentais não apenas para aprimorar os sistemas de alerta e contingência do Estado e garantir a navegação, mas, principalmente, para verificar se serão necessárias dragagens para a manutenção da fluidez dos recursos hídricos”, complementou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. O secretário Logística e Transportes, Juvir Costella, também participou da apresentação do cronograma durante coletiva de imprensa. O governo também publicou os editais para realização de batimetrias dos canais da Lagoa dos Patos, Lago Guaíba, Rio Jacuí.



O Porto de Rio Grande movimentou cerca de 81,73% das embarcações que chegam ao Estado, no acumulado de janeiro até o momento. Pelotas representa 13,9%, e Porto Alegre, cerca de 4,37%. Durante as enchentes, o Porto de Porto Alegre ficou dois meses sem operar, enquanto o de Pelotas ficou parado por quinze dias e o de Rio Grande não precisou interromper suas operações.



Dragagem de Itapuã avança e processos de novas dragagens iniciam ainda em dezembro





A dragagem do Canal de Itapuã, iniciada após o encalhe de navios na região, será finalizada somente em fevereiro de 2025. Apesar disso, o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, afirmou que os resultados já serão notados antes do Natal.

Dragagem do Canal de Itapuã avança, mas só deve ficar pronta em fevereiro de 2025 Fabrício Santos/Ascom Selt/ JC



Em dezembro, também começarão as manutenções de dragagem nos canais de São Gonçalo, Leitão, P. Brancas e Furadinho. Para o próximo ano, em abril, estão previstas as manutenções nos canais Campista, Junco, Belém, Cristal, Navegantes, Rio das Balsas e Cais Porto Alegre. Em maio, será a vez dos canais Feitoria, Setia, Coroa do Meio e Nascimento. As dragagens nos demais canais começarão em outubro. Já os levantamentos hidrológicos de acompanhamento das obras ocorrerão em junho de 2025. Os editais para a execução da dragagem dos Canais de São Gonçalo, Leitão, Pedras Brancas e Furadinho também foram publicados nesta sexta-feira. O valor será de cerca de R$ 60 milhões.



A dragagem de manutenção do canal de acesso ao Porto de Rio Grande está prevista para março do ano que vem.