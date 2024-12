Vinícola Aurora investe R$ 14 milhões em centro de distribuição

De Caxias do Sul

A Cooperativa Vinícola Aurora investiu R$ 14 milhões na ampliação do centro de distribuição (CD), no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com a remodelação, a capacidade de estocagem triplicou, passando de 583 mil para 2 milhões de caixas de produtos vinícolas, em 18 mil palets, distribuídos em oito andares. A operação reduz em 30% o fluxo de caminhões entre as duas unidades industriais da empresa na zona urbana e permitirá a substituição das empilhadeiras a combustão por veículos elétricos.

LEIA TAMBÉM: WEG investe na ampliação de fábrica de transformadores em Gravataí

O armazém vertical ocupa área de 14 mil metros quadrados e diminui, em média, cinco cargas diárias de produtos entre o local de elaboração e a estocagem, o que também reduzirá o custo logístico. A iniciativa deverá retrair as perdas por quebra e facilitar o controle de estoque e envio para os pontos de venda.



O diretor industrial Roberto Lazzarini afirma que a reestruturação e ampliação do CD estão alinhadas ao novo momento da empresa e une os ganhos para o negócio com a sustentabilidade. Explica que tanto a redução na movimentação de caminhões, o uso de empilhadeiras e paleteiras elétricas até a melhoria nas condições de trabalho beneficiam a cooperativa e a sociedade. "Mais importante do que a otimização de custos estão inúmeras vantagens, como diminuição de emissão de gases poluentes, menor risco de acidentes e de transtorno que o tráfego de caminhões ocasiona", assinala.



Para o consumidor, o novo ponto de armazenamento traz vantagens como o menor tempo entre a elaboração dos vinhos, sucos e espumantes e a chegada dos produtos no ponto de venda. Ainda garante a qualidade por estar acondicionado em temperatura, luminosidade e condições assépticas ideais.