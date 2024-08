Melhoria genética de rebanhos ajuda na sustentabilidade da produção de leite

O caminho para a produção mais sustentável e para a manutenção do alto índice de produtividade leiteira - com uma meta de redução de 30% na emissão de gases do efeito estufa no campo -, na Cooperativa Santa Clara, começa no laboratório.

Pioneira na utilização de inseminação artificial de vacas leiteiras, desde a década de 1950, a cooperativa aprimora ainda mais essa seleção para garantir maior produtividade, com rebanhos menores e menor necessidade do uso de recursos naturais para a produção.

"Nosso departamento técnico seleciona touros para a melhoria genética dos rebanhos nas propriedades, faz a avaliação das vacas e o genoma de cada uma delas é analisado para encaminharmos a melhor inseminação e garantirmos produção maior, com excelência", explica o diretor administrativo e financeiro da Cooperativa Santa Clara, Alexandre Guerra.

O chamado Projeto Genoma foi iniciado em 2016, de forma piloto, com 100 animais em dez propriedades. Com um rebanho de 48 mil vacas em lactação, a cooperativa mantém parceria com um laboratório nos Estados Unidos para essa análise detalhada até o aprimoramento genético dos rebanhos que, na Serra, têm características próprias.

"Estamos em uma grande montanha, então, este gado precisa ser mais resistente. Em geral, a raça holandesa é a que predomina nas propriedades da região", aponta Guerra.

Com uma rede de 2,3 mil produtores de leite em 130 municípios, a Santa Clara estima que 20% deles tenham tido perdas graves nas cheias e deslizamentos de maio e, em 50% das propriedades, as perdas foram moderadas. A preocupação da cooperativa não está relacionada, necessariamente, com o rebanho, mas com a manutenção da produção nestas localidades. As perdas de solo podem levar até cinco anos para uma recuperação plena.

Ainda assim, a cooperativa mantém de pé o seu plano de investir R$ 28 milhões neste ano. O principal investimento é direcionado para erguer um novo e amplo centro de distribuição em Carlos Barbosa, que possibilitará ampliar a produção entre as três indústrias de laticínios e o frigorífico de suínos.

"Hoje, a nossa estrutura conta com sete centrais de distribuição pequenas. Agora, poderemos expedir grandes volumes a partir das empresas, com uma capacidade de armazenamento duplicada", explica o dirigente.

A produção da cooperativa é dividida em 50% de leite longa vida e outros 50% com queijos e outros derivados. Ao todo, a capacidade de processamento atual é próxima de 800 mil litros de leite por dia. No frigorífico, são 500 suínos abatidos diariamente.