RS lança programa de incentivo ao turismo com foco em tradições farroupilhas

parceria com o governo federal no Plano Brasis programa O Sul Tchê Espera, que reúne ações de fortalecimento do setor. O evento ocorreu no Palácio Piratini e foi apresentado pelo governador, Eduardo Leite (PSD), e pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini. O fomento ao turismo é uma das pautas aquecidas pelo governo estadual recentemente. Após a, que visa atrair visitantes estrangeiros, a Secretaria de Turismo (Setur) lançou, nesta quinta (7), o, que reúne ações de fortalecimento do setor. O evento ocorreu no Palácio Piratini e foi apresentado pelo governador, Eduardo Leite (PSD), e pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

A iniciativa conta com um aporte de R$ 14 milhões que parte dos cofres da secretaria. Deste total, R$ 3,5 milhões serão destinados ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Segundo Santini, o intuito é instigar o turista a permanecer no Estado e imergir em aspectos chave, como a culinária gaúcha e os festivais tradicionais, vide o mês Farroupilha.

Além da verba destinada à promoção das visitas, outros R$ 200 milhões foram anunciados por meio do Progantur RS, que disponibiliza o montante em crédito facilitado, com subsídio de juros, destinados a grandes empreendimentos turísticos no Estado. A linha está disponível através dos bancos Banrisul, BRDE e Badesul, e “visa ampliar investimentos em infraestrutura, atrativos e serviços turísticos de alto impacto”, frisa a Setur.

Em sua fala, Santini lembrou o impacto da enchente para explicar o enfraquecimento do setor no ano passado. Em meio às incertezas referentes à cheia e com o Aeroporto Salgado Filho fechado, Santa Catarina “abocanhou uma fatia dos turistas que viriam para cá”.

O secretário também relatou outros investimentos substanciosos por parte do poder público, como a campanha nacional Viva o Inverno Gaúcho, com R$ 40 milhões disponibilizados pela Funrigs, e mais de 50 ações promocionais em âmbitos regional, nacional e internacional em 2025, com R$ 8,4 milhões e a marca de 1,2 milhão de turistas internacionais no primeiro semestre.

Ao fim da apresentação, Leite comentou o programa e exaltou o turismo como um retentor de empregos em meio às mudanças causadas pelos avanços da tecnologia. “É uma área que deve ser prestigiada. A experiência do turista depende diretamente do fator humano e do acolhimento”, destaca. O governador entende que é importante promover o setor além da Serra, reconhecida e consolidada no mercado.

Ele encerrou seu pronunciamento reconhecendo que a necessidade de dar um passo a mais em relação aos concorrentes e promover mais aspectos específicos da cultura gaúcha. “Precisamos explorar nossas tradições como outros estados e outras regiões já souberam fazer, transformando suas festas populares em atrativos turísticos, que vão ganhando espaço para movimentar sua economia”.

Termos de cooperação foram assinados para fomentar o turismo no Estado EVANDRO OLIVEIRA/JC

Também foram assinados termos de cooperação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), a União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-RS), para fomentar o setor.

Passado o lançamento do projeto, Leite também frisou que, depois das enchentes, tudo está relacionado à superação: “Observamos um impacto reputacional. As pessoas viram nossa dor e naturalmente passaram a ficar com receio de nos visitar. Devemos mostrar que estamos recuperados e temos condições de acolher”. O governador também explica que a mecânica dos fundos de crédito será especificada com maior clareza assim que for emitido um decreto referente ao tema.