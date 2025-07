Museu do Festival de Cinema de Gramado oferece programação especial em agosto

O mês de agosto chega ao Palácio do Kikito — também conhecido como Museu do Festival de Cinema de Gramado — com uma programação diversificada que une memória, arte, educação e cinema. Com ações internas, externas e atividades educativas, o museu celebra a trajetória do audiovisual nacional e reafirma sua presença na Serra Gaúcha.



No mês em que acontece a 53ª edição do evento – de 13 a 23 de agosto - o Museu do Festival de Cinema de Gramado oferece uma agenda diferenciada para o público. Entre os dias do festival, o museu abrirá de terça a domingo, das 10h às 16h para o público em geral e das 10h às 19h com acesso gratuito para quem estiver credenciado ou apresentar ingresso do festival.



No dia 13 de agosto, a partir das 10h, o público poderá acompanhar a atualização da Parede da Fama, um dos espaços mais emblemáticos do museu. Criada em 2023, a parede reúne impressões de mãos de artistas, autoridades e personalidades ligadas ao Festival de Cinema de Gramado. Já deixaram sua marca nomes como Aílton Graça, Alice Braga, Grazi Massafera, Ingrid Guimarães, Laura Cardoso, Lucy Barreto, Matheus Nachtergaele e Reynaldo Gianecchini. Neste mês, novos nomes serão imortalizados nesse espaço de celebração à sétima arte.



Também no dia 13, às 17h30, será inaugurada uma nova fase da exposição “Pintando o Festival de Cinema”, no Espaço Rita Gil. Após retratar os filmes premiados entre 1973 e 2007, a mostra agora apresenta obras de 17 artistas gramadenses que interpretam, por meio da pintura, os vencedores de 2008 a 2024. O espaço homenageia a artista plástica Rita Gil, que dedicou quase 40 anos à cultura de Gramado.



Durante todo o mês, o Cineminha do museu exibe sessões especiais do curta-metragem Forever Young, vencedor da mostra “Short Movies – Quando a escola vira cinema”, projeto do Colégio Dom Feliciano, de Gravataí/RS. A produção, criada por alunos da 2ª série do Ensino Médio no Programa Bilíngue da instituição, aborda temas como amizade, luto e amadurecimento com sensibilidade e maturidade surpreendentes. A mostra é resultado da parceria entre o colégio e o Museu do Festival de Cinema de Gramado, e segue em cartaz até dezembro.



Entre os dias 5 e 31 de agosto, o público poderá conferir a exposição Festival de Cinema de Gramado em Cartaz, realizada em parceria com o Olivas de Gramado. A mostra reúne cartazes originais de filmes vencedores do Festival, oferecendo um panorama visual que atravessa décadas da história do cinema brasileiro e latino-americano. Além de peças históricas, a exposição inclui materiais digitais de produções recentes, promovendo um diálogo entre o passado e o presente da comunicação visual no cinema.