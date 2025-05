Reconstrução do Rio Grande do Sul será destaque na programação da Brazilian Week

De Nova York (EUA)

Exatamente um ano após o Rio Grande do Sul ter enfrentado a pior tragédia climática de sua história, enchentes que atingiram mais de 90% do território gaúcho, a reconstrução do Estado ganha foco na Brazilian Week, tradicional evento de negócios norte-americano que ressalta e debate as potencialidades brasileiras nos Estados Unidos. Por conta da magnitude da catástrofe enfrentada em 2024, e com consequências que perdurarão por muito tempo no desenvolvimento regional, o tema será abordado em uma série de eventos e debates organizados por entidades privadas, bancos e até pelo Executivo estadual nesta semana em Nova York.

Isso porque o governador Eduardo Leite, prestes a definir seu futuro político a partir da adesão ao PSD, é convidado como painelista de encontros dentro da programação da Brazilian Week para falar do Plano Rio Grande e da retomada do Estado em pelo menos 15 agendas, que começam nesta segunda-feira (12): no Council of the Americas e no Painel Brazilian Regional Markets, promovido pela plataforma de investimentos e serviços financeiros Apex Partners, em reunião com a consultoria Alvarez & Marsal e no Jantar Diálogos Esfera, promovido pela empresa Esfera.

Já na terça, dia 13, Eduardo Leite participa do 14º LIDE Brazil Investment Forum NY, que tradicionalmente promove debates sobre as relações econômicas Brasil-Estados Unidos com a presença de governadores e empresários, de reunião com o fundo de investimentos Black Rock e de um jantar do Grupo Safra. Outro ponto forte da agenda do dia é a promoção, pela Invest RS e entidades parceiras, do RS Day, apontado como o principal evento da missão governamental aos EUA, dedicado exclusivamente a apresentar o Rio Grande do Sul como destino de investimentos internacionais, destacando setores estratégicos como energia, agronegócio, tecnologia e infraestrutura.

Na quarta (14) a temática da reconstrução prossegue, com o governador e demais chefes de estados e empresários brasileiros de peso participando do Painel Brazil & World Economy – BTG Pactual, sobre as perspectivas econômicas para o Brasil. O governador ainda concederá entrevista neste dia, sobre o Plano Rio Grande, ao jornal Financial Times e participa do Almoço Brazil Journal + PlatôBR.

Na quinta (15), último dia da programação da comitiva nos Estados Unidos, Leite mantém ainda almoço com o Eurásia Group, especializado em análise de risco político e econômico, para apresentação do novo ciclo de investimentos e potencialidades econômicas do RS.

Mas para a programação governamental gaúcha ter ainda mais destaque na agenda de negócios norte-americana, empresários que lideram as maiores indústrias do Estado se somam às agendas, justamente com foco de divulgar o Rio Grande do Sul, sua vocação econômica, os investimentos em inovação e a força de seus polos industriais. São nomes como os dos líderes da Randon, Daniel Randon; do Randon Bank, Joarez Piccinini; Gerdau, Gustavo Werneck; da Be8, Erasmo Carlos Batistella; e da CMPC, Antonio Lacerda, que também participarão das agendas de prospecção de negócios e divulgação do Estado.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) também estará representado, já que o diretor-presidente da instituição, Ranolfo Vieira Júnior, e o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, integram a comitiva estadual.

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, se soma ainda aos esforços na divulgação das potencialidades do Estado, mas por meio de uma missão empresarial liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesse período. Na programação da entidade, estão agendas em Nova York e Boston, com objetivo de aprofundar o diálogo bilateral entre os setores público e privado e defender um ambiente de negócios mais integrado e competitivo entre os dois países.