Fábrica da CMPC em Guaíba poderá produzir celulose especial para os EUA

maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul desembolso estimado em R$ 24 bilhões. A CMPC anunciou para o município de Barra do Ribeiro o. Uma nova fábrica de celulose que, somando todos os aportes para o seu funcionamento, somará um

Mas se engana quem pensa que a unidade em Guaíba, onde já opera a fábrica com capacidade de produção de 2,4 milhões de toneladas por ano, perderá espaço com isso. A planta, não apenas teve sua capacidade ampliada, como ainda poderá ser o ponto de fabricação de produtos com maior valor agregado.

"No primeiro momento, as duas unidades (Barra do Ribeiro e Guaíba) vão produzir a mesma celulose, mas lá para 2032, estamos avaliando a possibilidade de que a unidade de Guaíba produza um tipo de celulose especial, com alto valor agregado, que vem sendo demandado pelo mercado norte-americano. Em setembro, fizemos uma parada técnica na fábrica justamente para produzirmos 25 mil toneladas deste material em forma de teste, bem-sucedido. Estamos vislumbrando uma possibilidade real de fazermos produtos específicos para mercados específicos", conta o diretor-geral da unidade de Guaíba da CMPC, Antonio Lacerda.