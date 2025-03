Randoncorp anuncia mudanças na governança corporativa

De Caxias do Sul



A Randoncorp comunicou ao mercado, nesta quinta-feira (20), que o atual CEO, Sérgio L. Carvalho, deixará de exercer esta função, e a de presidente e diretor executivo (CEO) da Frasle Mobility, a partir de 1º de setembro de 2025. Esse movimento, estabelecido no processo de governança das empresas, reflete o planejamento individual do executivo, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, considerando o seu desejo de voltar a residir nos Estados Unidos, onde mora a sua família.

Neste novo contexto, Carvalho passará a atuar para a Randoncorp como consultor executivo sênior, na função de consultoria externa independente. Nesta função, contribuirá no planejamento estratégico da empresa e seguirá membro dos conselhos deliberativos das joint-ventures Master Freios e JOST Brasil.



O executivo assumiu como CEO da Randoncorp em 2022, focado na internacionalização da empresa, no crescimento acelerado e no fortalecimento do Comitê Executivo. Durante este período, os principais indicadores financeiros, como receita, ebitda e lucro líquido, aumentaram de quatro a nove vezes. A aquisição de 23 novas empresas desde então posicionou a Randoncorp e a Frasle Mobility de maneira diferenciada no exterior, além de ampliar o portfólio de produtos e a exposição ao segmento de reposição das duas companhias.



A Randoncorp atualmente está presente em mais de 125 países, possui 33 operações industriais e 20 centros de distribuição em 10 países. “Nos últimos anos, foi possível imprimir uma velocidade importante na transformação da empresa, com uma nova e mais resiliente estrutura de negócios, tecnologias avançadas e crescimento da presença internacional. A partir da minha nova função, queremos reforçar ainda mais esses movimentos, em especial na América do Norte e em outros mercados estratégicos”, destaca.



Daniel Randon, que já ocupou a posição de presidente e CEO da empresa de 2019 a 2021, retorna à gestão em um momento diferente, de maior maturidade da governança, com estruturas organizadas e lideranças fortes à frente do Comitê Executivo e das verticais de negócio da companhia. “Estamos seguros com esse movimento e de que será mais uma etapa relevante para a estratégia de crescimento sustentável, com foco no mercado externo. Essa decisão, tomada de comum acordo e alinhada com o planejamento individual do Sérgio, está sendo possível porque, nos últimos anos, a empresa avançou para um alto patamar de governança”, frisa. A partir da nova estrutura, Daniel Randon assumirá a presidência da Frasle Mobility e Anderson Pontalti, atual diretor de operações (COO), passará ao cargo de CEO, respondendo por toda a empresa no Brasil e exterior.



Reorganização



No segundo semestre de 2024, a Randoncorp promoveu uma reorganização no Comitê Executivo, com a criação de dois cargos de vice-presidentes executivos (EVP) para gerenciamento das operações internacionais da empresa. Anderson Pontalti responde pelas unidades das verticais autopeças e montadora nas geografias internacionais, com exceção da América do Sul. Ricardo Escoboza assumiu como EVP América do Sul e COO da vertical autopeças, respondendo pelas operações das verticais autopeças e montadora na América do Sul.



O Comitê Executivo passou a contar também com um novo integrante: Marcos Baptistucci, que assumiu a função de diretor de pessoas e cultura, liderando as frentes de pessoas e cultura, marca e reputação, saúde, segurança e meio ambiente e relações trabalhistas e sindicais. O órgão ainda conta com Paulo Prignolato, vice-presidente da Randoncorp e diretor financeiro (CFO); Daniel Martin Ely, vice-presidente da Randoncorp e COO da Rands; e César Augusto Ferreira, diretor de tecnologia e inovação (CTIO).