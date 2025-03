Vendas de veículos no RS registram melhor fevereiro em 11 anos

O mercado de veículos no Rio Grande do Sul registrou neste ano o melhor mês de fevereiro dos últimos 11 anos. De acordo com dados do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no RS (Sincodiv-RS), foram emplacados 14.048 automóveis zero km, resultado 14,94% superior ao mesmo período de 2024 (12.220).

“Muitos investimentos ingressaram na economia do Rio Grande do Sul em 2024, justamente para a reconstrução no período pós-enchente. No mercado de automóveis, observamos a entrada de novos produtos, tecnologias e montadoras, que trouxeram mais opções ao consumidor. O comércio no Estado ficou mais movimentado”, explica o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Furstenau.

Apesar do recorde positivo na comparação com anos anteriores, em fevereiro o RS voltou a apresentar menor crescimento que o Brasil. O Estado registrou retração de 5,45% nas vendas de veículos em relação ao mês anterior (janeiro), enquanto o País alcançou alta de 5,47%. Para Furstenau, a variação negativa no RS está relacionada com o calendário adotado no Estado, que difere daquele utilizado por grande parte do País. “A vida no Rio Grande do Sul começa mais tarde que no restante do Brasil. O ano letivo, por exemplo, inicia nos primeiros dias de fevereiro na maior parte do País, e no Estado, na metade do mês”, explica. As aulas na rede estadual do Rio Grande do Sul voltaram em 13 de fevereiro. Em São Paulo, por outro lado, o retorno ocorreu 10 dias antes, em 3 de fevereiro.

Para o mês de março, a previsão do presidente do Sincodiv-RS é de que haja uma pequena desaceleração no mercado de veículos no Estado, levando em consideração a alta da taxa Selic em um ponto percentual, anunciada na reunião do Comitê Político Monetário (Copom) desta semana. “O aumento da taxa básica de juros provoca a elevação do custo do dinheiro, e o consumidor precisa do financiamento para ter condições de comprar”, explica. Com a mais recente alta, a Selic chegou a 14,25%.