Confira todos os vencedores do Prêmio ARI de Jornalismo em 2024

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) realizou a cerimônia de entrega da 66ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo na manhã desta quinta-feira, 12 de dezembro. A solenidade ocorreu no Palácio da Justiça.

Guilherme Kolling, Cássio Fonseca, Eduardo Torres, José Weis, Amanda Flora e Nícolas Pasinato, do JC, foram reconhecidos com o Prêmio ARI andressa pufal/jc

O Prêmio Reportagem Especial - Enchentes de Maio de 2024 foi o jornalista Mateus Bruxel, de GZH, pela foto Passo de Estrela: a comunidade que desapareceu do Rio. Bruxel fez o discurso em nome de todos os jornalistas vencedores do Prêmio ARI e destacou o trabalho arriscado e corajoso de profissionais da imprensa em meio à catástrofe climática.

"É uma honra muito grande e uma responsabilidade falar nesse momento diante de tantos colegas que se arriscaram e participaram de coberturas nesse ano tão difícil e tão desafiador que tivemos. E também uma responsabilidade falar em nome de todos colegas, entre eles fotojornalistas, que documentaram esse momento muito difícil, a maior tragédia climática do Estado. Essa grande enchente foi uma cobertura muito próxima de todos nós. Eu nasci em Estrela e meus pais moram na margem oposta desse lugar que eu fotografei, que é Passo de Estrela", contou Bruxel.

A Associação Riograndense de Imprensa ainda destacou quatro instituições com o Prêmio Antônio González de Contribuição à Imprensa. O Grupo Sinos foi reconhecido por ter acolhido em seu parque gráfico os jornais Zero Hora e Correio do Povo, imprimindo os dois diários da Capital em Novo Hamburgo, após as gráficas de ZH e CP terem sido atingidas pela enchente de maio.

Grupo A Hora Região Sul do Estado A Hora do Sul, de Pelotas, está circulando com portal na internet e edição impressa em mais de 20 cidades da Região Sul, sendo o único diário dessa parte do Estado. Outro destaque do Interior foi para o, de Lajeado. Além de manter o principal jornal e único diário do Vale do Taquari, a empresa criou um novo jornal naneste ano:, de Pelotas, está circulando com portal na internet e edição impressa em mais de 20 cidades da Região Sul, sendo o único diário dessa parte do Estado.

Também recebeu a homenagem o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que está celebrando 50 anos de existência, preservando a história da imprensa gaúcha.

Ainda foi destacado com o Prêmio de Contribuição à Imprensa o Departamento de Radiodifusão Audiovisual da Secretaria de Comunicação do RS, antiga Fundação Piratini, já que a TVE completa 50 anos e a FM Cultura 35 anos de história em 2024.

Neste ano, a ARI premiou especialmente trabalhos jornalísticos focados na cobertura da enchente e seus efeitos. O presidente da Associação Riograndense de Imprensa, José Nunes, avalia que, apesar da adversidade que o Rio Grande do Sul passou com a pior tragédia climática da sua história,"em 2024 o jornalismo saiu vencedor", com belíssimos trabalhos sobre o tema, que ajudaram a sociedade a superar as adversidades.

O dirigente da ARI também projetou 2025 em seu discurso, lembrando que a entidade vai completar 90 anos. Ainda citou duas efemérides no próximo ano relacionadas ao fundador da ARI, o escritor Erico Verissimo: 125 anos de nascimento e 50 anos da morte do autor de O Tempo e o Vento.

Confira a lista dos vencedores do Prêmio ARI de Jornalismo em 2024:



Categoria Profissional:



REPORTAGEM TEXTO



1º lugar - "A cobertura da enchente sem sede e parque gráfico" - Mauren Xavier, Jonathas Costa, Telmo Flor, Marcio Gomes (Correio do Povo)



2º lugar - "Para se salvar da enchente, famílias vivem em barco nas ilhas de Porto Alegre" - Alberi Neto, André Ávila (Diário Gaúcho)



3º lugar - "Tensão fatal: mortes de técnicos a serviço da CEEE Equatorial motivam autuações trabalhistas e investigação do Ministério Público do Trabalho" - Fábio Schaffner (Zero Hora)



4º lugar - "A união na cidade partida" - Fábio Schaffner (Zero Hora)



5º lugar - "Conserto de casa de bombas que inundou centro de Porto Alegre patina desde 2018" - Gregório Mascarenhas (Matinal Jornalismo)





REPORTAGEM VÍDEO



1 - "A Memória da Tragédia" - Cristiano Dalcin e Caroline Berbick (RBS TV)



2 - "JA repórter: as falhas no sistema de proteção contra enchente na Região Metropolitana de Porto Alegre" - Vítor Rosa, Guilherme Rachelle, Fernanda Spinelli, Robson Stefani, Alessandro Agendes (RBS TV)



3 - "Cicatrizes da Enchente" - Cristiano Dalcin, Marcos Hofmann, Marlise Aude, Bruna Maganha (RBS TV)



4 - "Vida Sem Internet" - Pietro Oliveira, Fernanda Espinelli, Júlia Barros, Bruna Maganha, Douglas Henrique (RBS TV)



5 - "O impacto das enchentes no esporte gaúcho" - Eduardo Rachelle, Alice Bastos Neves, Rafael Techera, Valentina Biason, Debora Vargas (RBS TV)





REPORTAGEM ÁUDIO



1 - "A Enchente" - Geórgia Santos (Vós)



2 - "Saúde pós-tragédia: de doenças infecciosas à ecoansiedade" - Leno Falk (Radioweb)



3 - "Destruição e tristeza: a vida em um bairro afetado pela enchente" - Rene da Silva Almeida (Radioweb)



4 - "Dando voz para romper o silêncio: Sala Elza Soares atende mulheres vítimas de violência em hospital da Capital" - Kathlyn Moreira (Rádio Gaúcha)



5 - "Recomeço após a tempestade, reconstrução do Rio Grande do Sul numa perspectiva humanitária" - Noriana Seefeld Behrend (Rádio Caxias)



REPORTAGEM DOCUMENTÁRIO ÁUDIO

1 - "Maior tragédia climática de Porto Alegre completa seis meses" - André Malinoski (Rádio Gaúcha)



2 - "Enchente no RS expõe falhas na garantia do direito à moradia" - Rene da Silva Almeida (Radioweb)



3 - "O câncer infantil sob a ótica da criança" - Leno Falk (Radioweb)



4 - "Rastro" - Geórgia Santos (Vós)



5 - "Enchente de 2024: a cobertura de Acústica FM em Porto Alegre" - Airton Lemos (Acústica FM- Camaquã- Porto Alegre)



REPORTAGEM DOCUMENTÁRIO VÍDEO

1 - "Envergo, Mas Não Quebro" - Renato Dorneles, Tatiana Sager (Panda Filmes/Falange Produções)



2 - "Gigantes" - Daniel Marenco, Filipe Maciel, Luiza Diniz, João Batista Andrade, Ricardo Branco Rogoski, Milena Schoeller, Thiago Rocha, Rafael Duarte (Setor de Comunicação do Sport Club Internacional)



3 - "A Paixão Gaúcha Pelo Futsal" - Rafael Dreyer, Felipe Bortolanza, Eduardo Rachelle (RBSTV)



4 - "Für Immer – Origens" - Moacir Clemente Fritzen, Vandré Brancão (Grupo Sinos)



5 - "Websérie Caminhos do Leite" - Carolina Jardine, Mateus Duboc, Jandora Alvim Marques, Nataly Porto (Jardine Comunicação)





REPORTAGEM FOTOJORNALISMO

1 - "Passo de Estrela: a comunidade que desapareceu na margem do rio" - Mateus Bruxel (GZH)



2 - "Maior tragédia climática do Rio Grande do Sul" - Daniel Marenco (Fotógrafo independente)



3 - "Terra de Refugiados" - André Ávila (Zero Hora)



4 - "Dias de resgate" - Mateus Bruxel (GZH)



5 - "Heróis anônimos da enchente" - Isaías Rheinheimer (Grupo Sinos)





REPORTAGEM CULTURAL





2 - "Outros passarão, Quintana passarinho" - Carlos Corrêa, Letícia Pasuch (Correio do Povo)



3 - "Rango, personagem de Edgar Vasques, denuncia as desigualdades do Brasil há 50 anos" - José Schenkel Weis (Jornal do Comércio)



4 - "Da via sacra dos bares ao 'amor clandestino', como foram os últimos passos de Lupicínio Rodrigues por Porto Alegre" - Carlos Redel, Fábio Prikladnicki, Carlos Garcia, Gilmar Fraga (GZH)



5 - "100 anos de Jayme Caetano Braun: o legado do pajador" - William Mansque Rodrigues (GZH)





CHARGE



1 - "O nível das águas" - Gilmar Fraga (Zero Hora)



2 - "Escolinha do Professor LUTZ e MI Mi Mi" - Carlos Henrique Iotti (Fumetta)



3 - "Casa/Abrigo" - Gilmar de Oliveira Fraga (Zero Hora)



4 - "IPTU" - Celso Augusto Schröder (Grifo)



5 - "Alaga-se" - Gabriel Renner (Grupo Sinos)





CRÔNICA



1 - Gil e a "bondade radical" - Juliana Bublitz - Zero Hora



2 - Carta ao Derrotado - Diogo Olivier Mello - Zero Hora



3 - Temos futuro - Telmo Ricardo Borges Flor – Correio do Povo



4 - Álbum de fotos na enchente - Leandro Guilherme Staudt - GZH



5 - As memórias da Tia Nanda - Larrisa Rosso – Zero Hora





DESIGN EDITORIAL



1 - Enchentes 2024 - Pedro Dreher – Correio do Povo



2 - Paris 2024 - Pedro Dreher - Correio do Povo



3 - Dilúvio: a última capa - Jonathas Costa – Correio do Povo



4 - Primeira Página - Diagramação/Ilustração - Capa Revista AVAG - Jose Roberto Peixoto Soares - Revista AVAG



5 - A Enchente de 24 - A história da maior tragédia climática de Porto Alegre - André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes - Editora BesouroBox





REPORTAGEM ESPORTIVA



1 - Surfistas de ondas gigantes resgatam vítimas das enchentes no RS - Kelly Costa, Bruno Halpern Silveira, Roberto Rigatto, Roberto Melo, Valentina Biason – RBS TV



2 - Elas seguem fora das posições de comando - Carlos Corrêa coautor Victoria Rodrigues – Correio do Povo



3 - O esporte e a enchente - como atletas, técnicos, torcedores e árbitros foram vítimas e heróis na tragédia - Rafael Mano Diverio – Zero Hora



4 - Saúde mental no futebol feminino: um debate ainda longe dos holofotes - Carolina Freitas da Rosa – Zero Hora



5 - Futebol feminino gaúcho - profissionalismo apenas no papel - Rafael Mano Diverio Coautor Carol Freitas – Zero Hora





REPORTAGEM ECONÔMICA



1 - Quando o clima parou o Rio Grande do Sul - Karina Schuh Reif, Veridiana Dalla Vecchia e Lisiane Mossmann – Correio do Povo



2 - O Jogo, o Vício e a Economia - Fabrício Falkowski – Correio do Povo



3 - Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2024



4 - Plano Real 30 anos



5 - RS tem 13,4% das mulheres casadas fora do mercado de trabalho em função de atividades domésticas - Fernanda Polo – Zero Hora





REPORTAGEM NACIONAL



1 - Terra em cinzas: as queimadas de 2024 - Marieta Cazarré, Carina Dourado - TV Brasil/ EBC



2 - Clima extremo - Flavia Peixoto Coautores Carina Dourado, Rivaldo Martins, Patrícia Araújo, Ana Passos - TV Brasil/ EBC



3 - Literatura Submersa - Stefani Ceolla de Moraes, Caroline dos Passos - Posfácio Podcast



4 - Prevenção custa menos e salva vidas: como Brasil deveria aprender com desastre no Rio Grande do Sul - Priscila Mengue – Estado de São Paulo



5 - A madeira do sangue Guajajara - Karla Mendes – Site Mongabay





Categoria Universitária



Categoria Universitária

REPORTAGEM TEXTO

1 - Vamos falar de morte? - Bárbara da Cunha Niedermeyer – UFRGS



2 - Mais que um dito popular: iniciativas buscam resgatar o papel do butiá, fruta nativa do RS - Rafaela Bobsin – UFRGS



3 - Minha Casa Virou Lixo - Fernanda Simoneto Machado – UFRGS



4 - Confiar para vencer - João Pedro Gomes Bernardes – UFRGS



5 - Sem volta para casa: as escolas da Fase em Porto Alegre e os desafios da socioeducação - Gabriela Sardi Jarzynski – UFRGS





REPORTAGEM VÍDEO



1 - Além do Descarte: Retratos Humanos no Trabalho com o Lixo - Marieli Lapinski Coautores, Bárbara Bertoncini Eburneo, Cibele Barbosa Alexandre e Rodrigo Fernandez – UFRGS



2 - Isso não pode! As Memórias da Imprensa Gaúcha na Ditadura - Luciana Weber Coautor Eduarda Puchpon Wisniewski – PUCRS



3 - Muita casa sem gente, muita gente sem casa: os desafios do acesso à moradia no Centro Histórico de Porto Alegre - Gabriela Sardi Jarzynski, Coautores Leticia Menezes Pasuch e Lucas Vidal dos Santos – UFRGS



4 - Em Farrapos: a vida depois da enchente - Pedro Stahnke, Coautores Fernanda Feltes, Gustavo Fontella e Felipe Teixeira - PUCRS



5 - Culinária ancestral - Daniela Maiara Gama Lacerda, Coautores Carla Fabiane Guterres Mello e Vanessa Dorfmann Aranovich - UFRGS