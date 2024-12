JC recebe Prêmio Corecon-RS de Jornalismo por série sobre 30 anos do Real

sobre os 30 anos do Plano Rea l, publicada no Jornal do Comércio em junho deste ano, foi reconhecida nesta quinta-feira, 5 de dezembro, com o Prêmio Corecon-RS de Jornalismo. As matérias são do repórter Nícolas Pasinato, que obteve o 2º lugar na categoria jornalismo impresso. A série de reportagensl, publicada no Jornal do Comércio em junho deste ano, foi reconhecida nesta quinta-feira, 5 de dezembro, com o Prêmio Corecon-RS de Jornalismo. As matérias são do repórter Nícolas Pasinato, que obteve o 2º lugar na categoria jornalismo impresso.

"Poder retomar episódios históricos, como este do Plano Real, e refletir sobre os seus impactos após 30 anos junto aos leitores do Jornal do Comércio é motivo de muita satisfação profissional", afirma Pasinato, que agradeceu a entidade pelo reconhecimento, "e também aos colegas do JC que me acompanharam e me apoiaram neste trabalho".

A cerimônia promovida pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-RS) nesta noite, no Hotel Plaza São Rafael, teve início com o anúncio do prêmio Economista destaque especial in memoriam, que homenageou Karen Staullbaum, uma das pioneiras no conselho e na profissão e primeira mulher presidente do Corecon nos anos 1990.

A seguir, o Prêmio Economista Destaque do ano foi entregue ao prefeito reeleito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, que reiterou a importância da formação como economista para que, hoje, pudesse comandar a prefeitura da cidade. "Recebemos a prefeitura sem dinheiro para fechar as contas, em plena pandemia, com receita desabando e a despesa explodindo. Hoje a arrecadação aumentou e os negócios foram incrementados. A teoria que nós apresentamos, aprendemos na Universidade de Caxias do Sul, e hoje temos a prefeitura com um orçamento equilibrado. Graças aos princípios muito valiosos que tivemos como economista", destacou.

O Economista do Ano de 2024 é Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que além de trajetória ativa no ramo, atuou na iniciativa privada, no Tribunal de Contas e na Secretaria da Fazenda, além de ter exercido funções de chefia em outras secretarias do Estado.

Carvalho dos Santos fez um breve relato sobre a sua trajetória, desde quando chegou em Porto Alegre, em 1967, para estudar Ciências Contábeis e, posteriormente, Economia. O economista se emocionou ao receber a homenagem e teceu elogios e agradecimentos a sua família. "Nunca abandonei minhas convicções, e talvez isso tenha feito com que tenha sido trazido até aqui", discursou.

Reportagem do Jornal do Comércio recebeu prêmio Prêmio Corecon-RS 2024 FERNANDA CRÂNCIO/ESPECIAL/JC

Confira todos os agraciados pelo Prêmio Corecon-RS



Prêmio Economista do Ano

Darcy Francisco Carvalho dos Santos

Prêmio Economista Destaque do Ano 2024

Adiló Didomenico

Jornalista de Economia do Ano 2024

Almir Freitas





REPORTAGEM DE ECONOMIA

MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS)

1º Lugar:

Jornalista Fabrício Falkowski (Correio do Povo)

Reportagem: O Jogo, o Vício e a Economia



2º Lugar:

Jornalista Nícolas Pasinato (Jornal do Comércio)

Reportagem: Plano Real 30 anos

3º Lugar:

Jornalistas Tamires Piccoli e Bruno Todeschini (Jornal Pioneiro)

Reportagem: Como resiliência de empreendedores e indústrias de Veranópolis tem sido fundamental para a retomada econômica do município.



MÍDIA DIGITAL (ON LINE)

1º Lugar

Jornalista Eduardo Paganella (RBS TV)

Reportagem: Após enchente, economia do centro de Porto Alegre sofre com a falta de trens

2º Lugar:

Jornalista Bruna Oliveira (Zero Hora)

Reportagem: Novos projetos impulsionam produção de biocombustíveis no RS e atendem demanda por transição energética

3º Lugar:

Jornalistas Gabriela Bento Alves, Bruno Todeschini e Neimar De Cesero (Jornal Pioneiro/Grupo RBS)

Reportagem: Mão de obra feminina na indústria cresce na Serra e traz bons resultados às empresas

MONOGRAFIA OU TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – Edição XXXVIII

1º Lugar:

Título: Previsão da inflação brasileira com métodos de aprendizado de máquina

Pseudônimo: Caio Júlio César

Autor: Guilherme da Silva Frainer

Orientador: Marcelo Savino Portugal

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

2º Lugar:

Título: Título: Ensaios sobre a economia do glaucoma: Teoria e evidência

Pseudônimo: Joaquim

Autor: Roberto Antunes Machado

Orientador: Giácomo Balbinotto Neto

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS



3º lugar:

Título: Impactos econômicos da revitalização da orla do Guaíba no município de Porto Alegre e região metropolitana

Pseudônimo: Simone de Beauvoir

Autora: Celine Botoni Gnoatto

Orientador: Gustavo Inácio de Moraes

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO - Edição XIX

Área 1: Macroeconomia, Econometria e Finanças:

1º Lugar:

Título: Fiscal policy rules: A new keynesian model for Brazil with bayesian estimation

Pseudônimo: Bob Fields The Third

Autor: Matheus Porto Pimentel

Orientador: Marcelo Savino Portugal

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS



2º Lugar:

Título: O Plástico na indústria têxtil: Os impactos de um imposto verde nas cinco macrorregiões do Brasil

Pseudônimo: Riley Andersen

Autora: Tatiane Bueno da Rosa

Orientadora: Raquel Pereira Pontes

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS



Área 2: Teoria Microeconômica e Microeconomia Aplicada

Título: Análise do desempenho acadêmico com base no uso da mesada e na idade de entrada na escola: um estudo baseado nos dados do Pisa

Pseudônimo: Marie Curie

Autora: Ivana Carla Strapazzon

Orientador: Marco Túlio Aniceto França

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS



ARTIGOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS – Edição XVII

Título: Incidência de Doenças Crônicas no Brasil (2013 e 2019): o papel das circunstâncias e do esforço individual

Pseudônimo: Saúde

Autora: Econ. Cristiéle de Almeida Vieira

Co-autores:

Econ. Giácomo Balbinotto Neto

Econ. Sabino da Silva Porto Júnior

Pedro Pita Barros - Estrangeiro

Cássia Kely Favoretto