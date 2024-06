Plano Real completa 30 anos

A terceira e última fase foi marcada na data de 1º de julho, quando a URV foi transformada no Real. Foi estabelecido que R$ 1 real valia uma URV. A moeda virtual e o cruzeiro real deixaram então de existir, e os preços do País passaram a valer exclusivamente em reais. Os resultados foram promissores: a inflação medida pelo IPCA em junho de 1994 foi de 47,43%. Em julho, era de apenas 6,84%.

A segunda fase do plano foi marcada pela utilização de uma moeda virtual, a Unidade Real de Valor (URV), que passou a funcionar quatro meses antes do Real. A URV tinha paridade com o dólar, ou seja, 1 URV era igual a 1 dólar e absorvia a variação dos preços das mercadorias em cruzeiros reais, moeda inflacionada do período. Em 1° de março de 1994, seu primeiro dia de validade, uma URV equivalia a CR$ 647,50, mas em 30 junho, seu último dia de validade, já valia CR$ 2.750.

A principal medida, porém, foi a criação do Fundo Social de Emergência (FSE), rebatizado posteriormente de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), que previa a desvinculação de algumas receitas do governo federal. O propósito era atenuar a rigidez dos gastos da União em um cenário de corte de gastos. "Foi aprovado o que se chamou de desvinculação das receitas, medida que permanece até os dias atuais. Todo o início de ciclo orçamentário há uma desvinculação das receitas que permite um 'colchão', uma folga para o governo gerar uma consistência fiscal", explica o economista e professor da Escola de Negócios da Pucrs, Gustavo Inácio de Moraes.

A primeira fase buscava o equilíbrio das contas e teve início ainda em 1993, com o lançamento do Programa de Ação Imediata (PAI), em junho. A iniciativa foi uma espécie de ajuste fiscal, já que contou com a revisão do orçamento de ministérios e repasses para estados e municípios. Também visava o aumento da receita com a privatização de empresas públicas.

Em vez de cortes de zeros na troca de moedas e congelamento de preços, que eram comuns em planos de estabilização anteriores, a ideia do Real do time de FHC teve aspectos inovadores e foi sendo implementada de forma gradual.

O grupo escolhido foi formado por economistas da PUC do Rio de Janeiro: André Lara Resende, Edmar Bacha, Gustavo Franco, Pedro Malan, Winston Fritsch e Persio Arida. "O Plano Real, fundado com base nas contribuições teóricas de Pérsio Arida e Lara Resende, é, sem dúvidas, uma das políticas econômicas mais importantes e marcantes do século XX", classifica o doutorando em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Rafael Pahim.

A pavimentação da "moeda da esperança" começou, pelo menos, um ano antes, em 1993, quando o ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, montou uma equipe para pensar em uma forma que acabasse de vez com a hiperinflação. Naquele ano, o IPCA chegou à marca de 2.477,15%.

O efeito a curto prazo do Real foi animador. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 1994 - e, portanto, antes da nova moeda -, a inflação somou 757%, média de 43% ao mês , de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Nos seis meses seguintes, o índice desabou a 18,6%, média de 2,9% ao mês.

Há exatos 30 anos entrava em circulação o Real, moeda que conseguiu acabar com a hiperinflação que atormentou a população brasileira por mais de uma década. Na capa do Jornal do Comércio do dia 1° de julho de 1994, a novidade era classificada como "a moeda da esperança", já que o País havia tentando uma série de medidas para domar o "dragão", figura mitológica escolhida para representar a alta de preços do período.

País teve seis planos de estabilização fracassados antes da consolidação da moeda

Na véspera do dia 1° de julho de 1994, quando o novo dinheiro brasileiro passaria a circular - e mesmo meses após o seu lançamento - o clima entre brasileiros era de desconfiança. Isso porque até a chegada do Real foram executados seis planos que buscaram recuperar a estabilidade de preços.

Em 1986, houve o Plano Cruzado, durante o governo de José Sarney. Entre as medidas adotadas estava a troca do cruzeiro pelo cruzado, com o corte de três zeros na antiga moeda. O plano também determinava o congelamento da taxa de câmbio, salários e preços. Na época, o Executivo incentivou os cidadãos a monitorarem os preços e a denunciarem os locais que não estivessem seguindo as novas regras estabelecidas. O movimento ganhou aderência em parte dos consumidores, que ficaram conhecidos como os "fiscais do Sarney".

No início, houve queda da inflação, e o poder de compra aumentou. Após alguns meses, contudo, o plano se mostrou insustentável em razão do congelamento de preços, o que gerou um desequilíbrio entre produtores e empresários. Com isso, produtos começaram a faltar nos supermercados.

Em novembro do mesmo ano, nasceu o Plano Cruzado II, com descongelamento de preços de alguns itens e serviços, além de aumento da carga tributária do País para tapar o rombo nas contas da União. As medidas não atingiram os efeitos desejados de estabilização da economia, e a inflação, em dezembro de 1987, já voltava aos dois dígitos. Os anos 1980, em razão de sucessivos insucessos de medidas econômicas, ficaram conhecidos como "a década perdida". Depois do Plano Cruzado I e II, vieram o Plano Bresser (1987) e o Plano Verão (1989). Em comum, o congelamento de preços e a redução imediata da inflação, que não se sustentava a longo prazo. No Verão, houve ainda o corte de três zeros da moeda e a transformação do cruzado no cruzado novo.

Mas nenhum pacote econômico foi tão controverso quanto o plano "Brasil Novo" ou Collor I, anunciado em 1990 logo após a posse de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente escolhido em eleições diretas desde o fim da ditadura. O que mais gerou comoção social foi o confisco da caderneta de poupança por 18 meses. Mais uma vez, houve congelamento de preços e salários, e o resultado foi recessão sem conter a inflação, que chegou a 1.621% naquele ano.

Menos de um ano depois, em 1991, a ministra da Fazenda do governo da época, Zélia Cardoso de Mello, lançou o Collor II, mas de nada adiantou. Em 1992, denúncias de corrupção contribuíram para que Collor sofresse um processo de impeachment, o que o levou a renunciar à presidência.

Seu sucessor, o vice, Itamar Franco, em 1993, ainda determinou a última troca do padrão monetário antes do Real, de Cruzeiro a Cruzeiro real, com corte de 3 zeros.