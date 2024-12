Mapa Econômico do RS proporcionou reunião empresarial de peso na Fiergs

evento Mapa Econômico do RS Ao discursar na abertura do, ontem, na Fiergs, o secretário estadual de Desevolvimento Econômico, Ernani Polo, disse que não repetiria a saudação a todas as autoridades presentes, destacando o tamanho extenso da lista. "Por outro lado, quando isso acontece, é sinal de prestígio do evento", observou Polo. De fato, o painel promovido pelo Jornal do Comércio reuniu lidernaças empresariais dos mais diversos setores, com dezenas de presidentes de entidades, prefeitos, secretários de Estado, deputados, vereadores e diplomatas dos principais consulados. Na imagem, os anfitriões da reunião-almoço, o presidente da Fiergs, Claudio Bier; e o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.



Cidadão do Mundo

Flavio Del Mese: Um Nômade pelo Mundo (Libretos Editora) traz o relato das memórias de quem percorreu muitos mundos e capturou 63 mil imagens como automobilista, fotógrafo, piloto da aviação civil e colecionador de arte. A obra de Flavio Del Mese e Susana Gastal tem lançamento no dia 14 de dezembro, às 10h, na Livraria Erico Verissimo (rua Jerônimo Coelho, 377).

Prêmio ARI de Jornalismo

Plano Real 30 anos segunda temporada da série Mapa Econômico do RS Rango, personagem de Edgar Vasques A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) divulgou ontem os finalistas da 66ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo. O Jornal do Comércio tem três finalistas. Na categoria Reportagem Econômica, estão na final a série, de Nícolas Pasinato; e a, de Eduardo Torres e Guilherme Kolling. O JC ainda está entre os destaques da Reportagem Cultural, com matéria sobre, escrita por José Weis.



A moda das tatuagens I

É cada vez mais raro ver uma pessoa sem tatuagens, homens, mulheres e adolescentes. É fashion, é bonito, segundo os pintados. A tatuagem é milenar. No Brasil, tudo começou com flechas trespassando um coração e as palavras "amor" e "ódio" nos dedos, preferência dos apenados.

A moda das tatuagens II

Estima-se que no Brasil 38% das pessoas tenham algum tipo de tatuagem. Só que a cada ano, 275 mil tatuados procuram especialistas em remoção, segundo a PrePlay. É o segundo país do mundo, após os Estados Unidos, com 1 milhão de arrependidos. A remoção é lenta e sempre deixa algum tipo de vestígio.

O repúdio dos pecuaristas

Antonia Scalzilli Souza foi ontem homenageada pela Brigada Militar por sua atuação como presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, no apoio às vítimas da enchente. Também nesta condição repudiou a concessão da Medalha do Mérito Farroupilha, pela Assembleia Legislativa, ao líder do MST, João Pedro Stédile.

Plantio direto

O produtor rural Pedro Basso, CEO da SCV de Muitos Capões, região de Vacaria, representa o Rio Grande do Sul a convite da Bayer para participar do seu evento IWM Global Symposium 2024, sobre alta tecnologia contra plantas daninhas, que inicia hoje em Leverkusen, na Alemanha. Pedro leva o case do Plantio Direto, do investimento em sementes de genética superior e com manejo de rotação.

Por falar em invasor...

Recorde-se a invasão da fazenda auto-suficiente Ana Paula, em Bagé, em 3 de maio de 2002. Houve tal depredação e destruição da propriedade que o dono, Ernesto Correa, desistiu dela.

