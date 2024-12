Empresa dos EUA que aplica IA nos negócios diz que abrirá escritório no Brasil

AI Day C3.ai pretende abrir um escritório no Brasil – e não descarta que isso ocorra no próprio Caldeira. O negócio é especialista em aplicar Inteligência Artificial nas empresas. Palestrante do, que ocorreu no Instituto Caldeira na quarta-feira (12), em Porto Alegre, Honório Padron revelou que a– e não descarta que isso ocorra no próprio Caldeira. O

Com mais de 15 anos de desenvolvimento e bilhões de dólares em investimentos, a C3 criou uma solução de Inteligência Artificial para empresas que permite às organizações aproveitar mais de 100 aplicativos já prontos, apoiados por uma plataforma de integração de dados. O diferencial é que possibilita que as empresas se concentrem na implementação rápida e na realização de benefícios em casos de usos operacionais específicos.

LEIA TAMBÉM: Instituto Caldeira anuncia novas missões sobre Inteligência Artificial durante o AI Day

Após sua palestra, Honório contou que o C3.ai começou suas operações no Brasil há cerca de oito meses. Seu primeiro cliente foi a Eletrobras.

missão empresarial que ocorreu entre setembro e outubro passados “Vemos que, no futuro breve, estabeleceremos um escritório de operações. Provavelmente em São Paulo, mas nunca sabemos. Talvez aqui no Instituto Caldeira, já que estamos trabalhando com eles, gostamos muito um do outro. É uma organização fantástica, estou muito impressionado. Eles nos visitaram no Vale do Silício com 35 executivos”, disse, sobre a

Honório não pode revelar detalhes do trabalho que está sendo feito para a Eletrobras, mas afirmou que outras empresas haviam falhado nesta demanda de implementação de IA da companhia. Sobre o potencial brasileiro, ele está otimista.

“Há muitas empresas grandes que estão sendo desafiadas em fazer a implementação de forma fragmentada. Algumas estão entendendo que a IA empresarial existe e como se faz para integrar e implementar isso”, frisou.

Esta semana, aliás, representa um marco para C3.ai no País. A companhia participou do AI Day do Caldeira e patrocinou uma janta com 600 empresários em São Paulo. “É uma grande introdução da C3.ai no Brasil”, sublinhou.