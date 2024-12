Instituto Caldeira anuncia novas missões sobre Inteligência Artificial durante o AI Day

as missões que são feitas ao Vale do Silício O diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, reforçou, durante o AI Day, seu comprometimento com a inteligência artificial, considerado o “tema da vez”. Tanto que comentoue anunciou as próximas edições em 2025.

Valério contou que, neste ano, um grupo de empresários visitou in loco, nos Estados Unidos, empresas que estão aplicando IA. “É uma missão internacional que gera um conhecimento rico e alta capacidade de relacionamento”, argumentou.

O executivo acredita que há uma “janela gigantesca para a indústria gaúcha” no uso da IA, seja para melhorar eficiência ou escalar negócios. O Caldeira, segundo Valério, é composto por uma rede de mais de 500 empresas.

O AI Day é simbólico depois do que o Instituto Caldeira enfrentou durante a enchente. Localizado no Quarto Distrito, o local ficou 28 dias debaixo d’água. “Ver essa casa abarrotada de empreendedores reforça nossa motivação”, celebrou.

Conforme a assessoria de imprensa do Instituto Caldeira, as datas das novas missões já estão definidas. De 22 a 27 de junho, ocorrerá a Deep Techs, em Londres. Em agosto, de 24 a 29, será a vez da imersão em Inteligência Artificial no Vale do Silício. E um grupo será formado para ir à China de 25 de outubro a 1 de novembro para aprender sobre Infraestrutura & Tecnologia.