Comitiva do Caldeira embarca para Vale do Silício em missão de IA

Um grupo de empresários gaúchos participa até o próximo dia 4 de outubro de uma missão do Instituto Caldeira, hub de inovação localizado em Porto Alegre (RS), ao Vale do Silício, na Califórnia (EUA). A região é considerada "o berço da tecnologia mundial".

A missão terá como foco as últimas tendências e aplicações práticas da Inteligência Artificial, e vai incluir visitas a empresas líderes e conversas com especialistas no assunto.

O grupo também vai participar de capacitações em centros educacionais e de pesquisa como o Stanford Artificial Intelligence Lab. Trinta e uma pessoas, entre a comitiva do Caldeira e os demais participantes, vão fazer parte da missão, representando organizações e empresas de destaque no Rio Grande do Sul.

Com cidades como Sunnyvale, Mountain View, Palo Alto, Menlo Park e San Jose, a região do Vale do Silício é o lar de muitas das maiores empresas do mundo, e um polo global que concentra mais de um terço dos investimentos em capital de risco nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, a região enfrentou a migração de diversas empresas de tecnologia e investidores para regiões como Los Angeles, Miami e Nova York, principalmente como consequência da pandemia, da popularização do home office, e do agravamento da crise econômica.

Essa tendência, porém, começou a se reverter em 2024, justamente em função da ascensão da Inteligência Artificial, que passou a atrair novamente investidores e executivos para o Vale do Silício. Empresas como OpenAI, Delphi, e a fintech Brex, por exemplo, estão realocando suas operações para São Francisco, atraídas pela capacidade intelectual e pela infraestrutura já estabelecidas na cidade.

"Faremos visitas e reuniões com empresas líderes e especialistas em IA para nos aprofundarmos nas últimas tendências e na aplicação prática dessa tecnologia; participaremos de capacitações em centros educacionais e de pesquisa renomados e teremos ainda momentos de networking em ambientes informais”, explica o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério. “O objetivo é fazer uma imersão completa no tema, no local que vem se consolidando como o epicentro global da Inteligência Artificial", completa.