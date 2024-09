Pedro Valério: o DNA do empreendedor é o de superar tudo

Foram 28 dias com água. Quatro meses e meio de reformas dia e noite para o compromisso de reabrir o Instituto Caldeira, duramente atingido pelas chuvas, o mais rápido possível. E deu certo.

A Semana Caldeira, que acontece essa semana, é o símbolo disso, e a certeza da força de uma comunidade que se reergueu. Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, também.

“Ver esse espaço de novo com gente, ideias, projetos, iniciativas e conexões só reforça a nossa crença e a nossa tese de reconstrução não só do Caldeira, mas do Rio Grande do Sul”, diz, agora já com um sorriso no rosto e mais aliviado.

Ele conta que nesse período difícil, o hub de inovação pode celebrar a presença ainda mais forte das empresas, a partir de projetos como a expansão do espaço da Vulcabrás e a abertura do escritório da Gerdau no local.

“Elegemos a obra do Nassim Taleb, especialmente o ‘Anti-frágil: coisas que se beneficiam com o caos’ como mote esse ano porque construir empresas e empreendedores que saiam melhor desse contexto é o que nos move. Seremos o primeiro hub do mundo que nasceu na pandemia e sobreviveu a uma enchente dessas proporções”, comenta.

A meta agora é seguir acelerando. “Já estamos pensando no aeroporto aberto, no South Summit 2025 e em muitos outros projetos que queremos viabilizar. Seguimos captando recursos, fizemos um trabalho forte de gestão financeira para preservar o caixa, mas sabemos que tem investimentos importantes que precisam ser feitos”, avalia.

A Semana Caldeira acontece até amanhã, e está reunindo mais de 10 mil pessoas e grandes nomes nacionais para debater cultura, inovação, novas tecnologias e, claro, a resiliência. Mais do que isso, voltou a fazer o Caldeira pulsar.