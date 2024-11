Inspiramais abre inscrições para 31ª edição em Porto Alegre

A 31ª edição do Inspiramais, salão de lançamentos de materiais inovadores e sustentáveis para as indústrias de calçados, confecções, moveleiro e de bijuterias, está com inscrições abertas para visitantes. O evento acontece no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025, das 9h às 19h e das 9h às 18h, respectivamente.

Os primeiros inscritos receberão, em primeira mão, a cartela de cores da pesquisa Burnout, que norteia as criações que estarão expostas no espaço Conexão Inspiramais durante todo o evento.



Com cerca de 150 expositores de materiais confirmados, que devem receber mais de 7 mil visitantes nos dois dias de evento, o Inspiramais é um encontro que une negócios, tendências e informação de mercado e moda. Conforme dados da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), na mais recente edição, em São Paulo, o evento gerou mais de R$ 34 milhões em negócios, tanto com o mercado interno quanto internacional. “Além disso, trazemos uma programação intensa, com muita informação de qualidade, com destaques para tendências e mercado”, adianta a superintendente da entidade, Silvana Dilly.

Moda



Neste ano, foi batizada de Burnout a pesquisa que norteia os mais de mil materiais que serão apresentados no Inspiramais. O coordenador do Núcleo de Design e Pesquisa da Assintecal, Walter Rodrigues, conta que a pesquisa apresentada, como de praxe, foi realizada através da metodologia da Pirâmide, pela qual o topo (10%) representa o "laboratório de inovação". Segundo ele, o Burnout, temática que será apresentada como topo da pirâmide, traz um cenário brutalista e ressalta o tom underground da temática



Na pesquisa, o estilista ressalta a estética boneca quebrada, que apresenta um quadro depressivo e artificial que reflete na moda no mix dos estilos vitoriano, com o fetiche de uma sociedade fechada, e da ficção científica e da alta tecnologia, com papel preponderante da Inteligência Artificial. Nos materiais, a estética reflete em amarrações, saltos alongados e pontiagudos, acabamentos com muito brilho e fivelas e zíperes que concedem um aspecto pesado. Na cartela de cores aparecem tons mais escuros como azul marinho e berinjela e também para os clássicos como o bege areiae tons pastéis.



O salão