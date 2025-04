Com mais de 70 palestrantes em três palcos, Fórum da Liberdade começa nesta quinta-feira

Os ingressos podem ser adquiridos no link https://bit.ly/FORUM2025 A 38ª edição do Fórum da Liberdade começa na tarde desta quinta-feira (3), na PUCRS, em Porto Alegre, com uma grande variedade de assuntos e debatedores. Organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o evento ocorre até sexta-feira (4) e terá três palcos simultâneos, que receberão mais de 70 palestrantes.

Além do palco principal, o Fórum da Liberdade contará com o já tradicional Espaço FL Talks e com uma novidade, o palco FL Brands. Ambos receberão palestras em formato mais intimista, nas quais o público fica mais próximo dos debatedores. Haverá ainda Sala VIP, Espaço Livraria, sessões de autógrafos e outras iniciativas culturais.



O evento é referência para debates importantes sob o ponto de vista dos acontecimentos recentes no país em áreas como economia, política, geopolítica e empreendedorismo, entre outros. Em 2024, o Fórum da Liberdade, considerado o maior palco de debates da América Latina, teve mais de 6 mil inscritos presenciais, entre empresários, estudantes e lideranças de diferentes segmentos, um público recorde.

Cubo de dois metros de altura receberá intervenções do público

Um dos destaques da programação paralela será um cubo branco montado no meio do salão, no qual o artista e cartunista paulista Schmock vai organizar uma espécie de arte em grupo com os participantes do evento. Serão distribuídas canetas marcadoras acrílicas para que as pessoas se expressem. Haverá ainda uma mostra cultural com uma série de charges feitas por Schmock, ligadas diretamente aos temas dos painéis do evento.





“Coragem para Escolher”



Em um mundo polarizado, conflituoso, repleto de desinformação e disputas sobre quem é o dono da verdade, o Fórum da Liberdade 2025 centra seu foco na busca do indivíduo por maneiras de romper esse círculo vicioso e realizar suas próprias escolhas. A importância da atitude de escolher é fundamental: só assim podemos ser livres. Para se posicionar neste mundo em que vivemos, porém, é preciso coragem. Por isso, "Coragem para Escolher" é o tema do evento.



"Na 38ª edição do Fórum da Liberdade, optamos por olhar para dentro de cada indivíduo. Tanto a escolha quanto a coragem são aspectos internos de cada um. Sabemos que somente em um ambiente com liberdade é possível tomar decisões por vontade própria. Por esse motivo, o tema 'Coragem para Escolher' foi definido para ser a linha central. É um convite para debatermos e enxergarmos as consequências de cada escolha individual", explica Paola Coser Magnani, presidente do IEE.



Confira a programação (sujeita a alterações):



Quarta-feira, 2 de abril

12h - Almoço de abertura, com Adolfo Sachsida



Quinta-feira, 3 de abril

14h - Negócios: Coragem que Move Mercados, com Laércio Cosentino, Pedro Bartelle e Sônia Hess

15h30 - Educação: O Futuro em Jogo, com Johanna Karanko, Leonardo Pascoal e Renato Feder

17h - Abertura oficial do 38º Fórum da Liberdade, Prêmio Libertas e Prêmio Liberdade de Imprensa

18h - Tabuleiro Global: Rupturas e Caminhos Possíveis, com Marcos Troyjo

18h30 - Sob Vigilância: A Batalha pela Liberdade de Expressão, com André Marsiglia, Karim Miskulin e Marcel Van Hattem



Sexta-feira, 4 de abril

9h - Além do Verde: O Pilar Econômico da Sustentabilidade, com Antônio da Luz, Gustavo Montezano e Mario Haberfeld

10h30 - Sucesso: Sorte ou Escolha, com Edu Lyra, Giovanna Mel e Renato Moicano

12h - Os Bastidores do Poder, com Christian Lohbauer e Nikolas Ferreira

14h - O Preço das Escolhas: O Brasil e a Estabilidade Econômica, com Adolfo Sachsida, Bruno Carazza e Solange Srour

15h30 - Alcançando a Paz Através da Prosperidade Econômica, com Fleur Hassan-Nahoum

16h15 - Lançamento do 29º Pensamentos Liberais

16h30 - Qual é o Futuro do Brasil?, com Eduardo Leite e Romeu Zema

18h - Impérios, Mercados e Guerras: O Futuro da Ordem Global, com Adriano Gianturco, André Lajst e Daniel Mitchell

19h30 - Mídia e Liberdade: Quem Narra a Narrativa?, com Ana Campagnolo, Caio Coppolla e Samy Dana