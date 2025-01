Fórum da Liberdade 2025 terá como tema "Coragem para Escolher"

O Fórum da Liberdade 2025, que ocorrerá entre os dias 3 e 4 de abril na Pucrs, em Porto Alegre, terá como tema a “Coragem para Escolher”. O evento se propõe a ser um palco de referência para debates importantes sob o ponto de vista dos acontecimentos recentes no País em áreas como economia, política, geopolítica e empreendedorismo, entre outros.

“Na 38ª edição do Fórum da Liberdade, optamos por olhar para dentro de cada indivíduo. Tanto a escolha quanto a coragem são aspectos internos de cada um. Sabemos que somente em um ambiente com liberdade é possível tomar decisões por vontade própria. Por esse motivo, o tema 'Coragem para Escolher' foi definido para ser a linha central. É um convite para debatermos e enxergarmos as consequências de cada escolha individual”, explica Paola Coser Magnani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), organizador do evento.



A edição do Fórum da Liberdade de 2024 reuniu mais de 6 mil pessoas entre empresários, estudantes e lideranças de diferentes segmentos.