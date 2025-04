Leite e Zema lançam sucessores no Fórum da Liberdade

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), concordou com todos os pontos apresentados pelo governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), no Fórum da Liberdade. O painel “Qual é o Futuro do Brasil?, realizado nesta sexta-feira (4), último dia de evento, foi marcado pela reforma administrativa e pelo lançamento dos sucessores dos governadores.

“No ano que vem, tenho dois grandes projetos, fazer meu sucessor, Mateus Simões (Novo), e um plano de ajudar o Brasil. Não almejo nenhum cargo”, afirmou Zema já na reta final do debate. Logo na sequência, Leite pontuou que dará todo apoio à candidatura de Gabriel Souza (MDB).



O debate teve início às 16h30 e foi aberto pelo governador gaúcho, Eduardo Leite, que foi recebido por vaias. Em sua fala, Leite destacou que assumiu o governo de forma semelhante a Zema, em Minas Gerais, com atraso de salários e falta de prestadores de serviços. “Por isso, as vaias não me intimidam e nem me intimidarão”.



De acordo com ele, durante os anos de gestão “um amplo portfólio para privatizações” foi aberto, como é o caso das companhias de gás, energia e saneamento. Leite também mencionou a redução dos índices de criminalidade. “Tivemos uma redução de 80% no número de roubos a pedestres nos últimos anos”.



Além disso, Leite projetou R$ 45 bilhões de investimentos em novas rodovias e concessões, incluindo o Cais Mauá. Para 2026, o tucano alegou estar pronto para “construir com quem quer que seja”.



Na mesma linha, com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zema afirmou que assumiu a gestão de Minas Gerais com um “cemitério de obras abandonadas” e com despesa de pessoal. “Herdamos um estado com 30 bilhões de dívidas vencidas em todos os aspectos”. Diferentemente do tucano, Zema foi recebido com aplausos na maioria dos momentos.



O governador de Minas Gerais reforçou que um dos pontos que tem ajudado o Estado “a sair do buraco” são os investimentos privados, que apresentam “mais agilidade”. Na sequência, salientou que o Estado mineiro é o que tem menos secretarias, com 14 pastas. “São profissionais de carreira como é o caso da educação e da saúde”.



Para 2026, Leite e Zema reforçaram o desejo por mudanças. “É muito importante que nas eleições do ano que vem possamos não apenas tirar quem está, mas colocar algo melhor”, disse Leite. Já o governador mineiro, pontou que “o próximo governo do Brasil precisa ser um que olhe para frente”.



Consolidado como um dos maiores eventos de debates políticos, econômicos, geopolíticos e empreendedorismo da América Latina, o 38º Fórum da Liberdade reuniu mais de 6.600 pessoas.