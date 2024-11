Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre começa nesta segunda

A 2ª edição da Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre, que ocorre de 4 a 9 de novembro, ao lado do Mercado Público, no Largo Jornalista Glênio Peres, Centro Histórico, contará com a participação de três empreendimentos de produtores e processadores da Capital.

O Sítio Natural vai expor as hortaliças que produzem no bairro Lami, a Porto Verde Orgânica, de Belém Novo, vai levar suas flores e hortaliças e a Chácara Vila Nova Orgânicos, do bairro Vila Nova, estará com o seu tradicional sorbet (com massa de aipim), além de suco, açaí, geleias, cuca, cupcake, morango para suco e mudas.



A realização é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), e do governo estadual, pela Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR).





A Feira terá entrada gratuita e funcionará diariamente das 8h às 19h com 94 expositores de diferentes regiões do estado, que oferecerão uma variedade de produtos como frutas, legumes, verduras, pães, geleias, queijos, embutidos, mel, artesanato, flores, entre outros.



Área Azul desativada - Em razão da montagem do evento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informam que o estacionamento rotativo Área Azul no Largo Glênio Peres está desativado. O retorno é previsto para 18 de novembro, após a desmontagem da estrutura da feira. O estacionamento rotativo segue disponível na região da Praça XV, rua Siqueira Campos e Travessa Francisco de Leonardo Truda.