Técnicos da CPFL Transmissão acompanham ações de preservação de aves e linhas de energia na China

A CPFL Transmissão (que em 2021 assumiu a área de transmissão de energia da CEEE, no Rio Grande do Sul) enviou especialistas técnicos a Yangzhou, na China, com o objetivo de fortalecer os conceitos de ESG (do inglês Environmental, Social and Corporate Governance) e promover o desenvolvimento seguro das redes elétricas, além da preservação ambiental. Durante a visita, a equipe participou de uma pesquisa de campo focada na proteção de linhas de transmissão e na preservação das aves que rotineiramente fazem seus ninhos nas estruturas da linha de transmissão e podem gerar curto circuitos e interrupção dos serviços.

Conforme nota da CPFL Transmissão, que é controlada pela chinesa State Grid, Yangzhou, na província de Jiangsu, é reconhecida como uma "Cidade Florestal Nacional" e se destaca pela expertise da State Grid Jiangsu Electric Power em práticas de preservação de aves e proteção de linhas de transmissão. Entre as medidas inovadoras adotadas estão a instalação de dispositivos inibidores de aves, construção de ninhos artificiais e torres ecológicas, que têm mostrado eficácia na proteção das linhas e na promoção de um ambiente mais favorável às aves.

Recentemente, a equipe da CPFL Transmissão visitou Yangzhou para explorar dispositivos de proteção e tecnologias de operação. Durante a visita à "Reserva de Proteção da Cegonha Oriental", no município de Gaoyou, os especialistas observaram de perto a aplicação prática dessas soluções e os resultados da convivência mais harmoniosa entre a rede elétrica e as aves.

No Brasil, os principais ativos de transmissão da empresa estão no Rio Grande do Sul, onde diversas espécies, como a Caturrita, o Curicaca e o Gavião, costumam se abrigar nas torres. A empresa, conforme nota, tem feito progressos na mitigação dos impactos das aves, e contará, também, com apoio da State Grid Jiangsu Eletric Power, que se comprometeu a desenvolver uma solução abrangente, que incluirá a reforma de torres, modernização dos dispositivos de proteção e aumento da resistência à poluição, visando uma convivência mais harmoniosa entre a infraestrutura elétrica e a avifauna local.