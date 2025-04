Vetos que podem decidir futuro de Candiota 3 serão analisados em maio

Com o seu contrato de fornecimento de energia encerrado no começo deste ano, desde janeiro a termelétrica gaúcha Candiota 3 segue sem operação comercial. Havia a perspectiva de que o Projeto de Lei (PL) 576, que tratava da energia eólica offshore (no mar), mas continha um artigo que estendia o prazo da geração da usina a carvão, pudesse dar sobrevida ao complexo. No entanto, o item que beneficiava o empreendimento foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, os vetos no PL serão analisados pelo Congresso Nacional, o que deve ocorrer em 27 de maio. A data foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).