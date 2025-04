Ultragaz anuncia investimento de R$ 100 milhões no Rio Grande do Sul

A Ultragaz vai investir cerca de R$ 100 milhões em projetos dedicados ao Rio Grande do Sul. A iniciativa será realizada em conjunto com o governo estadual e a agência desenvolvimento gaúcha Invest RS. O anúncio foi realizado pelo diretor de Desenvolvimento da Ultragaz, Aurélio Ferreira, com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB) e membros do governo gaúcho, durante o evento South Summit Brazil, que se realiza em Porto Alegre. Na ocasião foi assinado um termo de engajamento entre as partes.

A ação, segundo nota da empresa, tem como objetivo impulsionar a transição energética da indústria da região, por meio da oferta de soluções energéticas seguras, limpas e com preços competitivos. Os investimentos no Estado vão envolver uma série de iniciativas baseadas em um portfólio diversificado de soluções energéticas, incluindo biometano, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), BioGLP e energia elétrica.

De acordo com Ferreira, o projeto terá início ainda em 2025 e deve gerar mais de 100 empregos. “A Ultragaz tem o propósito de somar energias para mudar a vida das pessoas, e é com esse objetivo que desenvolveu essa iniciativa voltado para o Rio Grande do Sul. A companhia acredita no potencial da região e deseja impulsionar os negócios locais.”, afirma o executivo.

Em 2024, a Ultragaz anunciou a compra e distribuição do primeiro lote de bioGLP da América Latina. A produção foi resultado de um percurso pioneiro de pesquisa e desenvolvimento da Ultragaz e da parceria estratégica com a Refinaria Riograndense (RPR), localizada em Rio Grande. Atualmente, a Ultragaz atende mais de 11 milhões de famílias brasileiras e mais de 60 mil empresas dos mais diversos setores da economia, oferecendo um portfólio diversificado de soluções em energia. Entre os grandes parceiros da indústria nacional estão empresas como Nestlé, PepsiCo, Natura, Stihl e Iconic.