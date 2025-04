Gerdau prevê uso de apenas energia elétrica renovável em dez anos

Cerca de 75% da energia elétrica consumida nas 29 unidades industriais da Gerdau espalhadas por sete países já é proveniente de fontes renováveis. A meta, adianta o vice-presidente da Gerdau Aços Brasil, Mauricio Metz, é atingir os 100%, o que o executivo estima ser possível alcançar dentro dos próximos dez anos.

De acordo com ele, o objetivo será conquistado muito antes nas fábricas brasileiras, já que no País mais de 90% da eletricidade usada pela companhia é oriunda de fontes limpas. No território nacional, a Gerdau conta com 13 plantas industriais, sendo duas no Rio Grande do Sul (Charqueadas e Sapucaia do Sul). Além do Estado, a empresa possui unidades no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nas duas estruturas gaúchas, Metz informa que, nos últimos cinco anos, foi investido cerca de R$ 1 bilhão em projetos de linhas produtivas e aprimoramento tecnológico. “São duas plantas muito importantes para a nossa estratégia e queremos mantê-las atualizadas”, reforça o vice-presidente da Gerdau Aços Brasil.

Outro ponto destacado por Metz quanto a ações no campo da sustentabilidade envolvendo a companhia é o fato de que mais de 70% do aço produzido pela Gerdau mundialmente é feito a partir do aproveitamento da sucata como matéria-prima (o restante vem do minério de ferro). Na América Latina, a empresa é a maior recicladora da região operando com um patamar de 11 milhões de toneladas de sucata anuais.

O vice-presidente da Gerdau Aços Brasil ressalta que a tendência natural de maior disponibilidade de sucata no futuro possibilitará que se aumente o uso dessa matéria-prima para a produção de aço. “Mas, é algo equilibrado pela própria economia, não é algo que conseguimos forçar. O que a gente tem trabalhado é fazer essa rota muito competitiva e aí ela pode ser prioritária no modelo de negócio”, assinala.