ONS conclui operação especial no Rio Grande do Sul após enchentes que afetaram o estado

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Marcio Rea, informou que foi concluída a operação especial durante o período de recuperação dos ativos do Sistema Interligado Nacional (SIN) no Rio Grande do Sul, afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado no final de abril e começo de maio desse ano. Com as inundações ocorridas à época, foram afetadas 35 linhas de transmissão, 14 transformadores e cinco usinas hidrelétricas, o que levou o ONS a criar um grupo de trabalho específico para coordenar a retomada desses equipamentos.

Quatro meses após as cheias e com a recuperação dos ativos que sofreram impactos à época, a operação especial, que exigia uma mobilização específica com reuniões regulares e equipes dedicadas, foi encerrada com uma avaliação geral positiva.

LEIA TAMBÉM: Estudo aponta Brasil entre países com menor emissão per capita de gases de efeito estufa



“Recuperar os ativos do SIN no Rio Grande do Sul foi uma operação de grande porte, que demandou muita expertise técnica e capacidade de integração entre todos os envolvidos. Foi um esforço bem-sucedido, numa atuação conjunta do Operador com o MME, agência reguladora, os agentes e os demais entes locais que participaram dos esforços de recuperação do estado. Foi mais uma prova da resiliência do nosso sistema e da força e senso de união que tem o setor energético do país”, destaca Marcio Rea, diretor-geral do ONS.



O trabalho envolveu profissionais do ONS e representantes de 16 agentes do setor, entre os responsáveis pelos ativos e os que prestaram suporte direto, com atualizações e trocas permanentes com Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e órgãos locais. Com a recuperação dos ativos, a operação especial, que exigia uma mobilização específica com reuniões regulares e equipes dedicadas, foi encerrada com uma avaliação geral positiva.

LEIA TAMBÉM: Mais de 14 mil pessoas seguem sem energia elétrica em São Paulo



As ações do Operador tiveram como objetivo fundamental aumentar a confiabilidade da Rede de Operação, mesmo em um dos momentos mais críticos enfrentados. Um dos principais desafios foi realizar a operação em tempo real em condições não previstas, e que se agravavam a cada momento. Para isto o ONS contou com a expertise de suas equipes de sala de controle, lançando mão de diversas ferramentas de análise disponibilizadas à operação em tempo real, de maneira a manter a operação do sistema nas melhores condições possíveis diante daquela situação. Paralelamente foram necessárias a realização de estudos e adaptações em documentos normativos, levando em consideração as indisponibilidades e as restrições associadas. Para alcançar esse objetivo, foram necessárias adequações nos processos em função da quantidade de desligamentos e dos circuitos provisórios criados, visando não apenas o atendimento da carga, mas também de modo a aumentar da confiabilidade e robustez do sistema nas regiões afetadas do Rio Grande do Sul, assegurando a continuidade do serviço à população.





De todos os equipamentos da Rede de Operação afetados pelas chuvas de abril e maio, apenas três deles seguem fora de operação, sem causar, no entanto, impacto no atendimento do SIN: a LT 525 kV Nova Santa Rita / Guaíba 3 C2, com previsão de retorno no final de outubro; e as UHEs Monte Claro e Jacuí, cujo prazo de retorno é no final do ano.